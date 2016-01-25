Muhteşem Yüzyıl Kösem Handan Sultan karakterini oynayan Tülin Özen Kimdir?

Muhteşem Yüzyıl Kösem Handan Sultan kimdir? Gerçek adı ne? Tülin Özen kimdir? Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu alan Muhteşem Yüzyıl, seriye bu kez Osmanlı tarihinde önemli yer alan Kösem Sultan'ın hayatını konu alarak devam ediyor.Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in yazdığı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan, Mert Baykal ve Deniz Koloş’un üstlendiği Muhteşem Yüzyıl-Kösem güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Osmanlı padişahı I. Ahmet'in annesi, Valide Sultan ve III. Mehmet'in eşi Handan Sultan'ı canlandıran Tülin Özen ile ilgili detaylar haberimizde...

Tülin Özen-Handan Sultan





Tülin Özen Kimdir?

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizinde canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır.

Rol Aldığı Diziler:

2013 – Tatar Ramazan (TV Dizisi)

2013 – Adını Kalbime Yazdım (TV Dizisi)

2015 – Kösem Sultan (TV Dizisi)

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizinde canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Sersemler Evi (oyun)

Güzel Şeyler Bizim Tarafta (oyun)

Filmografi

2003Melek oyunu

2005Meleğin Düşüşü

2007Yarın geçti

YumurtaSahaftaki Kadın

2008SütKöylü kızı

2008Yapayalnız

VicdanSongül

2010BalZehra

2012YükZeynep

2013Mavi Dalga

KarnavalDemet

2014Gülümse

Pek YakındaArzu

2015AblukaMeral

Televizyon

YılDiziRolüNotlar

2004En Son Babalar Duyar

2004Aynalar

2005-2007Beyaz GelincikMeryemce

2006Rüya Gibi

2008Cennetin ÇocuklarıCennet

2010Kapalı ÇarşıSeher

2011Üsküdar'a GiderkenAyşe

2011Bizim YengeZeyno

2012Yalan Dünya

2013Aldırma GönülGönül

2015Muhteşem Yüzyıl KösemHandan Sultan

Muhteşem Yüzyıl Kösem Handan Sultan Kimdir? Gerçek Adı Ne? - Tülin Özen Kimdir?

Handan Sultan

Handan Sultan ( d. ? - ö. 12 Kasım 1605 ) Osmanlı padişahı I. Ahmet'in annesi, Valide Sultan ve III. Mehmet'in eşidir.

Handan Sultan'ın doğum yılı ve milliyeti hakkında kesin bir bilgi yoktur. Rum asıllı olduğu ve adının Helen olduğu tarihi verilere dayanmayan iddialardır. 1603 yılında oğlu I. Ahmet 13 yaşında tahta çıkarılınca Valide Sultan oldu. 2 yıl boyunca oğlu adına bizzat Osmanlı Devletini yönetti. Kendisine Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-şân Hazretleri olarak hitap edilirdi.

Handan Sultan oğlunun çocuk yaşta tahta çıkmış olması bakımından çok güçlü bir konuma sahip olmasına rağmen hiçbir zaman kayınvalidesi Safiye Sultan veya gelini Kösem Sultan kadar güçlü olmadı. Handan Sultan'ın oğlu tahta geçtiğinde Safiye Sultan hala hayattaydı. Leslie Pierce'e göre Handan Sultan oğlu adına bizzat devleti yönetmesine rağmen ancak 1000 akçe maaş almaktayken, aynı dönemde babaanne Safiye Sultan 3000 akçe maaş alıyordu. Bu güçsüzlüğün birkaç nedeni vardı: Handan Sultan'ın eşi olan III. Mehmet hiçbir cariyesini haseki (padişahın gözdesi) düzeyine yükseltmemişti. III. Mehmet'in padişahlığı döneminde hep Safiye Sultan'ın sözü geçmişti. Ayrıca I. Ahmed çocuk yaşta tahta geçmesine rağmen babası gibi annesinin etkisi altında kalmadığını kanıtlamak konusunda çok titizdi. Kuvvetli bir kişiliği vardı. Annesinin sözünü her zaman dinlemezdi.

Muhteşem Yüzyıl Kösem Handan Sultan Kimdir? Gerçek Adı Ne? - Alma Terzic Kimdir?

Ölümü

Handan Sultan oğlunun saltanatı sırasında fazla yaşamadı. İki yıl sonra 1605 yılında genç yaşta öldü. O yüzden de gücünü arttıracak fazla zamanı da olmadı. Aynı yıl Kösem Sultan saraya girdi ve kısa zamanda eşi I. Ahmet'in gönlünde taht kurdu. Yarım yüzyıla yakın bir süre boyunca (1605-1651) kocası, oğulları ve torununun saltanatı döneminde Osmanlı Devletine damgasını vurdu.