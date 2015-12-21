Muhteşem Yüzyıl Kösem Halime Gerçek Adı Ne? Muhteşem Yüzyıl Kösem Aslıhan Gürbüz Kimdir Muhteşem Müzik Listeleri

Muhteşem Yüzyıl Kösem Halime kimdir? Gerçek adı ne? Aslıhan Gürbüz kimdir? Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu alan Muhteşem Yüzyıl, seriye bu kez Osmanlı tarihinde önemli yer alan Kösem Sultan'ın hayatını konu alarak devam ediyor.Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in yazdığı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan, Mert Baykal ve Deniz Koloş’un üstlendiği Muhteşem Yüzyıl-Kösem güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Halime karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz ile ilgili detaylar haberimizde...





Aslıhan Gürbüz-Halime





Aslıhan Gürbüz Kimdir?

16 Şubat 1983, Çanakkale doğumludur. Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz karakterini canlandırmıştır.

Dizileri

2004 Büyük Buluşma-Seda,2008 Gonca Karanfil-Gonca,2009 Bir Bulut Olsam-Asiye Bulut,2010 - 2012 Yahşi Cazibe-Cazibe Abbasova, 2014 Zeytin Tepesi-Deniz Gökçener, 2015 - 2016Muhteşem Yüzyıl Kösem-Halime Sultan

Muhteşem Yüzyıl Kösem Halime Kimdir? Gerçek Adı Ne? - Aslıhan Gürbüz Kimdir?

Oynadığı filmler

2009 Kanal-İ-Zasyon-Nazlı

2011 Labirent-Ayla

Tiyatro oyunları

2008 Zorla Güzellik-Clarly

Halime

İsmi kesin olarak bilinmemekle beraber Fûldane Valide Sultan olduğu bazı tarihçilerce rivâyet edilmiştir. 3. Mehmet'in eşlerinden 1. Mustafa'nın annesidir.