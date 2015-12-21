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Muhteşem Yüzyıl Kösem Halime Gerçek Adı Ne? Muhteşem Yüzyıl Kösem Aslıhan Gürbüz Kimdir Muhteşem Müzik Listeleri
2012 Yılında başlayan Yahşi Cazibe dizisi ile beklenmedik bir şekilde büyük bir hayran kitlesi oluşturan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz Muhteşem Yüzyıl Kösem oyuncuları arasında kendisine yer buldu, hayranları tarafından oldukca güzel karşılanan yeni dizisinde yeni rolü ise Halime karakteri oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem Halime Gerçek Adı Ne? Muhteşem Yüzyıl Kösem Aslıhan Gürbüz Kimdir Muhteşem Müzik Listeleri gibi detaylı tüm bilgilere haberimizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz
21 Aralık 2015 Pazartesi 19:48
2012 Yılında başlayan Yahşi Cazibe dizisi ile beklenmedik bir şekilde büyük bir hayran kitlesi oluşturan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz Muhteşem Yüzyıl Kösem oyuncuları arasında kendisine yer buldu, hayranları tarafından oldukca güzel karşılanan yeni dizisinde yeni rolü ise Halime karakteri oldu, Muhteşem Yüzyıl Kösem Halime Gerçek Adı Ne? Muhteşem Yüzyıl Kösem Aslıhan Gürbüz Kimdir Muhteşem Müzik Listeleri gibi detaylı tüm bilgilere haberimizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz
Muhteşem Yüzyıl Kösem Halime kimdir? Gerçek adı ne? Aslıhan Gürbüz kimdir? Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu alan Muhteşem Yüzyıl, seriye bu kez Osmanlı tarihinde önemli yer alan Kösem Sultan'ın hayatını konu alarak devam ediyor.Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in yazdığı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan, Mert Baykal ve Deniz Koloş’un üstlendiği Muhteşem Yüzyıl-Kösem güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Halime karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz ile ilgili detaylar haberimizde...
Aslıhan Gürbüz-Halime
Aslıhan Gürbüz Kimdir?
16 Şubat 1983, Çanakkale doğumludur. Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz karakterini canlandırmıştır.
Dizileri
2004 Büyük Buluşma-Seda,2008 Gonca Karanfil-Gonca,2009 Bir Bulut Olsam-Asiye Bulut,2010 - 2012 Yahşi Cazibe-Cazibe Abbasova, 2014 Zeytin Tepesi-Deniz Gökçener, 2015 - 2016Muhteşem Yüzyıl Kösem-Halime Sultan
Muhteşem Yüzyıl Kösem Halime Kimdir? Gerçek Adı Ne? - Aslıhan Gürbüz Kimdir?
Oynadığı filmler
2009 Kanal-İ-Zasyon-Nazlı
2011 Labirent-Ayla
Tiyatro oyunları
2008 Zorla Güzellik-Clarly
Halime
İsmi kesin olarak bilinmemekle beraber Fûldane Valide Sultan olduğu bazı tarihçilerce rivâyet edilmiştir. 3. Mehmet'in eşlerinden 1. Mustafa'nın annesidir.
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