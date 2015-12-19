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Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Beren Saat Dönemi Başlıyor

Star TV'nin yeni dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem'de beklenen oyuncu Beren Saat'in dahil olacağı bölüm geldi çattı, son fragmanda gözüken güzel oyuncu hayranları arasında heyecan yarattı

 Star TV'nin yeni dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem'de beklenen oyuncu Beren Saat'in dahil olacağı bölüm geldi çattı, son fragmanda gözüken güzel oyuncu hayranları arasında heyecan yarattı
Oyuncu Beren Saat, İntikam dizisinin ardından ekranlara ara vermişti ancak Muhteşem Yüzyıl-Kösem Sultan'dan gelen teklifi kabul eden Saat'in hayranları merakla güzel oyuncunun izleyici karşısına çıkacağı anı bekliyordu.

DİZİYE ERKEN GİRDİ

Beren Saat'in Muhteşem Yüzyıl-Kösem'e daha sonradan dahil olması bekleniyordu ancak yapılan değişiklikle Saat'in diziye dahil olduğu bölümler öne çekildi.
7. BÖLÜMDE DİZİYE DAHİL OLUYOR

Saat, 24 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak olan 7. bölümde ilk kez ekrana gelecek.

Ünlü oyuncunun yer aldığı fragmanlar izleyici ile buluştu. Beren Saat'in performansı göz doldurdu.


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Muhteşem Yüzyıl KösemBeren Saat
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