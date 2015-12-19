Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Beren Saat Dönemi Başlıyor

Oyuncu Beren Saat, İntikam dizisinin ardından ekranlara ara vermişti ancak Muhteşem Yüzyıl-Kösem Sultan'dan gelen teklifi kabul eden Saat'in hayranları merakla güzel oyuncunun izleyici karşısına çıkacağı anı bekliyordu.

DİZİYE ERKEN GİRDİ

Beren Saat'in Muhteşem Yüzyıl-Kösem'e daha sonradan dahil olması bekleniyordu ancak yapılan değişiklikle Saat'in diziye dahil olduğu bölümler öne çekildi.

7. BÖLÜMDE DİZİYE DAHİL OLUYOR

Saat, 24 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak olan 7. bölümde ilk kez ekrana gelecek.