Muhteşem Yüzyıl Kösem 8. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. bölüme Beren Saat damga vurdu. yeni bölümleri heyecanla beklenen dizinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Perşembe akşamı yayınlanması beklenen Muhteşem yüzyıl Kösem 8. bölüm bu hafta yılbaşı programları nedeniyle yayınlanmayacak.

Muhteşem Yüzyıl Kösem 7 Ocak Perşembe akşamı 8. bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Muhteşem Yüzyıl Kösem' 7. bölümde Beren Saat diziye bomba gibi girdi. Girdiği ilk sahnede isyanı bastırarak tahtı koruyan Kösem Sultan, isyanda vurulmasına rağmen boynundaki Cevşen-i Kebir sayesinde ölümden döndü. Bu olaydan çok etkilenen Kösem, müslüman olmaya karar verdi. Sultan Ahmed'i çiçek hastalığına da deva olan Kösem Sultan'ın Sultan Ahmed ile öpüşmesi ise reytingleri beklentilerin altında kalan dizinin 7. bölümüne damga vurdu.

Anastasia, hayatını hiçe sayıp isyancıların karşısına çıkıyor! O kargaşada öyle bir mucize gerçekleşiyor ki, herkes Anastasia’nın büyüsüne kapılıyor! Kızını gören Enzo ona ulaşmak için çabalarken, Anastasia, Ahmed’i iyileştirecek şifanın peşine düşüyor. Ve Ahmed’i kurtarabilmek için akıl almaz bir bedel ödüyor! Sultan Ahmed, hastalıktan kurtuluyor ve yokluğunda olanların hesabını soruyor! Hanedanın kaderini değiştiren Anastasia, Kösem adını alıyor! Sarayda yeni bir dönem başlıyor! Anastasia’dan umudunu kesen İskender, gerçek ailesini aramaya karar veriyor! Handan Sultan, Derviş hakkında şok bir karar veriyor! Ahmed, Safiye Sultan’ı saraydan sürgün ediyor! Safiye’ye meydan okuyan Kösem, iki kadın arasındaki amansız savaşı başlatıyor!

Anastasia, canı pahasına isyancıların karşısına çıkar. Ancak kalabalığın öfkesini dindiremez ve şok eden bir olay yaşanır. İsyancıların karşısında dimdik duran Anastasia’nın ölüme meydan okuyuşu, herkesi büyüler.

Halime’nin tek umudu olan şifacı kadın saraya gelir. Şifacı, Mustafa’ya gizlice aşı yaparken Handan’a yakalanınca saraydan kovulur. Anastasia her şeyi göze alarak kadının peşine düşer. Ancak Ahmed’i kurtarabilmek için büyük bir bedel ödemesi gerekir.

Anastasia’nın ellerinden gelen şifa Ahmed’i iyileştirir. Hanedanın kaderini değiştiren Anastasia, kendi ismini alır. Kösem...Kösem için sarayda yeni bir dönem başlar...

Sultan Ahmed, hastalığında yapılan taht kavgalarının hesabını sorar. En büyük cezayı ise Safiye’ye verir ve onu saraydan sürgün eder. Safiye’yi bu zor durumdan kurtarabilecek tek kişi Kösem’dir.