Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. Son bölüm Fragmanı Film izle

Ahmed çiçek hastalığına yakalanıyor! Safiye Sultan, şehzade Mustafa’yı tahta çıkarmak için Halime ile anlaşma yapıyor! Taht hazırlığı sürerken, şehzade Mustafa da hastalığın pençesine düşüyor! Ve hanedan, eşi görülmemiş bir krizin eşiğine geliyor! Anastasia, hayatını hiçe sayıp aşkı için mücadele ediyor! Şahin Giray tahta çıkmak için gün sayarken, hanedanı kurtaracak yeni bir umut yeşeriyor! Ancak Halime, verdiği emirle son umudu da yok ediyor! İktidarını kaybetmek istemeyen Safiye, yeni taht adayını açıklıyor! Herkesi şok edecek bu isim, yeni bir savaş başlatıyor! Şehirde başlayan isyan, sarayın kapılarına dayanıyor! Anastasia, Safiye’nin gerçek yüzüne tanık oluyor! Sarayda sıkışıp kalan hanedan ölümü beklerken, Anastasia herkesin kaderini değiştirecek bir karar alıyor!
Ahmed çiçek hastalığına yakalanıyor! Safiye Sultan, şehzade Mustafa’yı tahta çıkarmak için Halime ile anlaşma yapıyor! Taht hazırlığı sürerken, şehzade Mustafa da hastalığın pençesine düşüyor! Ve hanedan, eşi görülmemiş bir krizin eşiğine geliyor! Anastasia, hayatını hiçe sayıp aşkı için mücadele ediyor! Şahin Giray tahta çıkmak için gün sayarken, hanedanı kurtaracak yeni bir umut yeşeriyor! Ancak Halime, verdiği emirle son umudu da yok ediyor! İktidarını kaybetmek istemeyen Safiye, yeni taht adayını açıklıyor! Herkesi şok edecek bu isim, yeni bir savaş başlatıyor! Şehirde başlayan isyan, sarayın kapılarına dayanıyor! Anastasia, Safiye’nin gerçek yüzüne tanık oluyor! Sarayda sıkışıp kalan hanedan ölümü beklerken, Anastasia herkesin kaderini değiştirecek bir karar alıyor!