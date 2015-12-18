Muhteşem Yüzyıl Kösem 7. Son bölüm Fragmanı Film izle

Ahmed’in çiçek hastalığına yakalandığı anlaşılınca, Handan için tüm umutlar tükenir. Safiye Sultan ise hiç vakit kaybetmeden şehzade Mustafa’yı tahta çıkarmak için Halime ile anlaşır. Halime’nin beklediği gün nihayet gelmiştir.

Şehzade Mustafa’nın da hastalanmasıyla, hanedan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Safiye bu krize Fahriye’nin neden olduğunu öğrenince yıkılır. Köşeye sıkışan Safiye sürpriz bir hamle yaparak yeni taht adayını açıklar.

Hastalık haberinin yayılmasıyla, şehir yangın yerine döner. Saray halkı ölümle burun burunadır. Bu zor sınavda, Anastasia ilk kez Safiye’nin gerçek yüzünü görür. Anastasia için kaderin iplerini eline almanın vakti gelmiştir!

Ahmed çiçek hastalığına yakalanıyor! Safiye Sultan, şehzade Mustafa’yı tahta çıkarmak için Halime ile anlaşma yapıyor! Taht hazırlığı sürerken, şehzade Mustafa da hastalığın pençesine düşüyor! Ve hanedan, eşi görülmemiş bir krizin eşiğine geliyor! Anastasia, hayatını hiçe sayıp aşkı için mücadele ediyor! Şahin Giray tahta çıkmak için gün sayarken, hanedanı kurtaracak yeni bir umut yeşeriyor! Ancak Halime, verdiği emirle son umudu da yok ediyor! İktidarını kaybetmek istemeyen Safiye, yeni taht adayını açıklıyor! Herkesi şok edecek bu isim, yeni bir savaş başlatıyor! Şehirde başlayan isyan, sarayın kapılarına dayanıyor! Anastasia, Safiye’nin gerçek yüzüne tanık oluyor! Sarayda sıkışıp kalan hanedan ölümü beklerken, Anastasia herkesin kaderini değiştirecek bir karar alıyor!