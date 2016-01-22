Mobil Uygulama Servisi Tubidy Mp3 İndir Müzik Video İndir

Tubidy Mp3 Müzik İndir APP Store platformunda olduğu gibi Google Play Store platformunda da 3 ay ücretsiz deneme sürümüyle Android cihazlar için de yayınlandı.Müzikler için Android platformundan uzak durmanıza gerek kalamayacak. YouTube içerisinde yer alan tüm müzikleri içerisine alabilen Tubidy, kullanıcısının istediği müziği rahatlıkla indirmesine olanak veriyor. APP Store ve Google Play Store Tubidy İndirmek için haberimizde verdiğimiz linklere tıklayınız.



Sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir form olan Müzik, hayatımızın önemli bir parçası. Hızla gelişen teknolojiyle dinlemekten keyif aldığımız müziklere ve sanatçılara, en popüler müziklere rahatlıkla ulaşabiliyoruz.





Akıllı telefonların bir süredir beklediği müzik servisi Tubidy mp3 iOS versiyonuna çıkışından yaklaşık bir süre sonra ise Android sürümü beta versiyon olarak aktif olduğı her ülkede resmi olarak yayınlandı.





iOS platformuna geldiği gün 3 aylık deneme süresine sahip olan Tubidy mp3 indirme Android için Google Play‘de yer alan sürümünde de Android kullanıcıları ilk 3 ay ücretsiz kullanım yapılabilecek.





Tubidy.mobi, Android platformunda da iOS versiyonu ile tasarım olarak büyük benzerlikler taşıyor. Her iki platformda da aynı fiyat politikasına sahip olacak olan Tubidy, Android kullanan iTunes kullanıcılarının aldığı eski müzikleri de gösterecek. Kısacası sırf aldığı müzikler yüzünden Android’e geçemeyen iOS kullanıcıları artık Android’deki Tubidy uygulamasıyla iOS için satın aldıkları müziklere erişim sağlayabilecek. Yine hem iOS hem de Android cihazı olan kullanıcılar bulut sayesinde Tubidy müziklerine hem Android hem de iOS cihazlarından erişebilecek.



