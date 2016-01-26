Minik Öykü'nün annesinin feryadı yürekleri dağladı

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bulunan ve yaklaşık 6 aydır kalp nakli beklerken 13 yaşında yaşama veda eden Zeynep Öykü Ertok, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

kalp yetmezliği

Uygun kalp bulunamayınca 1,5 yaşından bu yana savaş verdiği hastalığa yenik düşen minik Öykü için Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kar yağışı altında öğle vakti kılınan cenaze namazına annesi Ebru Ertok, babası Tugay Ertok, yakınları, sevenleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Ebru Ertok ile baba Tugay Ertok, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Tabuta sarılarak gözyaşı döken Ertok çiftini, yakınları güçlükle ayakta tutabildi.

"SENİ KURTARAMADIK"

Anne Ebru Ertok, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, "Olmadı annem, yapamadık. Seni kurtaramadık. Seni biraz daha yaşatamadık annem, yaşatamadık" diye feryat etti. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan minik Öykü’nün tabutuna, tuttuğu takımın kaşkolu sarıldı.

Çok sayıda kişinin katıldığı cenazede okul arkadaşları da hazır bulundu. Sınıf arkadaşı Selen Çelik, Öykü ile en son geçen yılın Haziran ayında görüştüklerini ve birlikte film izlediklerini söyledi. "Bu sene yedinci senemdi onunla arkadaşlığımız. Ama bu sene okula hiç gelmedi" diyen Çelik, Öykü’yü çok özlediğini belirterek, en son onunla Haziran ayında görüştüklerini ve birlikte film izlediklerini ifade etti.

Selen Çelik, "Onların evine gitmiştim. Oyun oynamıştık. Aslında ’iyi olacak’ diye düşünüyorduk, umudumuzu hiç kaybetmedik, hep dua ettik. Ama olmadı" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Cenazeye çeşitli kurum ve kuruluşlardan çelenk gönderildiği dikkat çekti. Minik Öykü’nün cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kazlıçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak : İHA