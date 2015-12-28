Milli Piyango biletinin rakamları şaşırttı

Milli Piyango Biletleri tarihinde ender rastlanır bir durum yaşandı. Malkara ilçesi PTT şubesine satışa sunulmak üzere getirilen yılbaşı biletlerinden birinde “1111111” rakamları görüldü. Bileti gören PTT çalışanları ve vatandaşlar şaşkına döndü. Görenlerin ilgisini çeken Milli Piyango yılbaşı bileti, PTT personeli tarafından hatıra amaçlı satın alındı.

“BİLET, PTT PANOSUNDA SERGİLENECEK”

PTT Malkara Merkez Müdür Vekili Nedim Suna, “Ne tesadüf ki; Yılbaşı biletindeki 7 hanenin tümünde 1 rakamı var ve çeyrek bilete denk gelmiş. Satılmak üzere şubemize getirilen bu bileti, personelimiz olarak hatıra amaçlı satın aldık.



Bu biletten küçük de olsa ikramiye çıksa bile almayacağız. Bilet çerçeve yapılıp PTT panosunda sergilenecektir. Bu hadise bizim için bir anı olacaktır” dedi.

