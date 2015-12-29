Milli Eğitim Kurs Modülleri - MEB Eba E-Kurs başvuru ekranı - E Kurs öğrenci başvuruları

Milyonlarca ögrencinin beklediği E Kurs ögrenci başvuruları başlıyor.E Kurs öğrenci başvuruları - MEB Eba E-Kurs başvuru ekranı hakkında tüm bilgileri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...



E Kurs öğrenci başvuruları başlıyor. Öğrencilerin heyevanla beklediği öğrenci başvuruları online olarak yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) oluşturduğu E-Kurs sistemi ile öğrencilerin ve öğrentmenlerin başvuru işlemlerini kolayca yapmasını sağlıyor. Peki E kurs Öğrenci başvuruları nasıl yapılır? MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında çalışmak isteyen öğretmenler ile eğitim almak isteyen öğrenciler başvurularını E kurs üzerinden yapabilecek. Öğretmenler Mebbis ile giriş yaparak işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrenciler ise E kurs modülündeki Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminden başvurularını tamamlayacaklar. E Kurs destekleme ve yetiştirme kursları için öğrenci başvuruları 21 Eylül 2015 tarihnde başlayacak ve 2 Ekim'de sona erecek. Öğretmenlerin başvuruları ise 25 Eylül'de sona erecek. İşte Meb E Kurs öğrenci başvuru ekranı ve detaylı bilgiler.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu 2015

KURSLARA (ÖĞRENCİ/KURSİYER) BAŞVURU (21 EYLÜL-2 EKİM)

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecektir.

Kursa katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabileceklerdir. İstekleri derslerden kurs açılmaması durumunda kurs merkezine taleplerini yazılı olarak iletebileceklerdir.

Açık öğretim öğrencileri başvurularını örgün kurs merkezleri, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklardır.

Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilir.

DYK'lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10' u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına ve diğer mevzuata göre işlem yapılır.

KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI / DERS PROGRAMLARININ ONAYLANMASI (1-3 EKİM)

Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

Her bir kurs programına devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10'dan az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır. Bu sayı dolmadan yeni bir sınıf açılamaz.

Sınıf mevcudu en fazla 25'e kadar çıkartılabilir.

Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10'un altına düşmesi durumunda kursun birleştirilmesi veya kapatılıp/kapatılmamasına o ay sonunda komisyon tarafından karar verilir.

KURS DÖNEMLERİ

DYK'lar I.dönem, II.dönem ve III. dönem (yaz kursları) olmak üzere üç dönemde açılır.

I.dönem kursları Ekim ayının ilk haftası başlar ve yarı yıl tatiline kadar devam eder.

II.dönem kursları derslerin başladığı ikinci yarıyılda başlayarak okulların kapanmasına kadar devam eder.

III.dönem kursları, okulların kapanmasıyla birlikte ders yılı bitiminden bir sonraki eğitim-öğretim yılı okulların açılışına kadar olan sürede açılır.

I.dönem ve II.dönem kursları birbirinin devamı şeklinde yıllık (ders yılı) olarak uygulanabilir.

2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Öğretmen Başvuruları;

* Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunacaklar. Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilecekler.

* Derslere öğretmen atamaları, kurs merkezi müdürlüğü tarafından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar de göz önünde bulundurularak yapılır.

* Ücretli öğretmenler ise e-kurs üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştırırlar. Ücretli öğretmenlerin hangi kursta görev alacakları kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda komisyonlar tarafından belirlenecek.

* Tercih ettiği halde hiçbir kursta görev alamayan öğretmenler, ilçe komisyonları tarafından ihtiyaç duyulan kurs merkezlerinde değerlendirilecek.

* Başvurular, odsgm.meb.gov.tr veya www.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarıyla (DYK) ilgili e-kılavuz yayımlandı.

MEB'in internet sitesinden yayımlanan e-kılavuza göre, DYK'lara 21 Eylül-2 Ekim 2015'de öğrenci başvuruları alınacak. DYK'lar, 1.dönem, 2.dönem ve 3. dönem (yaz kursları) olmak üzere üç dönemde açılacak.

1. dönem kursları 3 Ekim 2015'te başlayacak ve 24 Ocak 2016'da sona erecek. 2. dönem kursları ise 8 Şubat 2016'da başlayacak. 2. dönem kursları ve yıllık kurslar 17 Haziran 2016'da tamamlanmış olacak. 3. dönem yaz kursları ise 20 Haziran-11 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilecek.

Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdakiler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilecekler.

Kurslarda her bir öğrenci ve kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs verilebilecek.

Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım testleri, tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ve e-kurs modülünde yayımlanacak.

Kurslara, MEB'e bağlı resmi ve özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi ve özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.

- Başvuru koşulları

Kursa katılmak isteyen örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul veya kurumlarından alacakları Eğitim Bilişim Ağı (eba) şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabilecekler.

İstenen derslerden kurs açılmaması durumunda talepler kurs merkezine yazılı olarak iletilebilecek. Açık öğretim öğrencileri, başvurularını örgün kurs merkezleri, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklar.

Her bir kurs programına devam edecek sınıftaki öğrenci, kursiyer sayısı 10'dan az olamayacak. Sınıf mevcudunun 20 olması esas olacak. Bu sayı dolmadan yeni bir sınıf açılamayacak.

Sınıf mevcudu en fazla 25'e kadar çıkartılabilecek. Kursa devam eden öğrenci, kursiyer sayısının 10'un altına düşmesi durumunda kursun birleştirilmesi veya kapatılıp kapatılmamasına o ay sonunda komisyon tarafından karar verilecek.

E-kurs modülü üzerinden başvuru yapacak öğrenci, açık öğretim öğrencisi ve mezunlara eba/e-kurs kullanım şifresi verilecek.

Kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunlu olacak. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 10'da birine kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinecek. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemeyecek.

- Diploma notuna da bakılacak

Merkezler, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapacaklar.

Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunacaklar.

Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilecekler.

Derslere öğretmen atamaları, kurs merkezi müdürlüğü tarafından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak yapılacak. Ücretli öğretmenler, e-kurs üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştıracaklar.

E-Kurs Destekleme ve Yetiştirme kursları

E Kurs öğrenci başvuruları için hemen tıkla. Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan E Kurs sisemi ile hem öğrenciler hem öğretmenler giriş yaparak başvuru işlemlerini yapabiliyorlar. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamındaki öğrenci başvuruları 21 Eylül 2015 tarihinde başlayacak. Öğretmenlerin başvuruları ise 25 Eylül'de bitecek. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak olan sisteme giriş bilgilerini haberimizden görebilirsiniz. İşte MEB E kurs öğrenci başvuru ekranı ve detaylar.