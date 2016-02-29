Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson yıllar sonra Brad Pitt ile ilgili konuştu. 2013 yılında yayınladığı otobiyografisinde eski eşi Robin Givens'ın kendisini Brad Pitt'le aldattığını anlatan Tyson geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ''Herşey çok eskide kaldı. Onları evde bastığımda hiç bir şey yapmadım, şimdi düşününce komik geliyor .Brad Pitt gerçekten çok iyi biri.'' ifadelerini kullandı.
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Mike Tyson Brad Pitt itirafı ile şaşırttı!
Eski аğır siklеt bоks şаmpiyоnu Mikе Tysоn, "Eski еşimi ve Brad Pitt'i аynı yаtаktа yаkаlаdım. Şimdi düşününcе komik gеliyоr аmа Brad iyi bir insаndır "dеdi
29 Şubat 2016 Pazartesi 13:55
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Anahtar Kelimeler:Mike TysonBrad Pitt
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