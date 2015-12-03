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Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesi başladı!
Düşen Rus uçağının ardından oluşan gerilimden sonra ilk temas bugün gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'un görüşmesi başladı
03 Aralık 2015 Perşembe 16:56
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Anahtar Kelimeler:TürkiyeRusyaMevlüt çavuşoğluLavrovGörüşme
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