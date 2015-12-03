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Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesi başladı!

Düşen Rus uçağının ardından oluşan gerilimden sonra ilk temas bugün gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'un görüşmesi başladı

Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesi başladı!

 24 Kasım'da gerçekleşen Türkiye sınırlarına giren Rus uçağının düşürülmesinden sonra gerilen Rus ilişkilerinden sonra ilk temas bugün sağlanıyor. Belgrad'daki AGİT zirvesinde gerçekleşmesi planlanan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov görüşmesi başladı.

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TürkiyeRusyaMevlüt çavuşoğluLavrovGörüşme
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