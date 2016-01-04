Meteorolojiden bu sefer kar yağışı uyarısı Güneydoğu Anadolu Bölgesi için geldi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden kar yağışının öğleden sonra etkisini artıracağının öngörüldüğü bildirildi.

Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin il merkezleri ile ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtilen açıklamada,Şırnak ve Siirt çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Kar yağışının Şanlıurfa ve Mardin'de yarın öğleden itibaren etkisini kaybedeceği duyurulan açıklamada, "Kar yağışının Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.

Kaynak : AA