Meteorolojiden beklenen kar alarmı geldi

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bu hafta hava durumu çok yoğun kar verdi. Meteoroloji hava durumu raporuna göre kar yağışı çarşamba günü çok etkili olacak.

İstanbul , Ankara, Bursa, Samsun ve Kocaeli başta olmak üzere haftanın hava durumu tahmininde yoğun kar yağışı var. Kar yağışı çarşamba günü etkili olacak ve perşembe ile cuma günü de devam edecek. Türkiye yılbaşına yoğun kar yağışı altında girecek.



Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu tahminine göre kar yağışı ilk olarak salı günü hafif ve sulu kar olarak Kastamonu, Bolu ve Karabük'de başlayacak.



ÇARŞAMBA GÜNÜ YOĞUN KAR VAR BU İLLER DİKKAT!

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kar yağışı çok yoğun olarak etkili olacak.İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Yalova, Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Eskişehir, Kütahya, Bilecek, Çankırı, Çorum, Tokat, Sivas, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Niğde, Karaman, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum illerinde çarşamba günü yoğun kar etkili olacak.



YILBAŞI HAVA DURUMU NASIL?

Kar yağışı bu illere yenilerini ekleyerek perşembe ve cuma günü daha da geniş bir kesimde görülecek. 31 Aralık perşembeyi 01 ocak 2016 yılına bağlayan gün ve gece de kar yağışı devam edecek. Yılbaşında Türkiye'nin büyük bir kısmı kar yağışı altında olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR NE ZAMAN GELİYOR?

İstanbul için meteorolojinin yayınladığı hava durumu raporu çarşamba günü için kar uyarısı veriyor.