Merakla Beklenen 2016 Öğretmen Atamaları Branş ve Kadroları ve Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2015 Ağustos öğretmen atamaları, dershanelerin kapatılmasını öngören düzenlemenin iptali ve öğretmene rotasyon konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Avcı, öğretmen atamalarına ilişkin, "Ağustos ayı içerisinde yapacağız.47 bin yasayla ihtas edilmiş kadrodur. Bu kadrolar bütün kamu kuruluşlarına bütçe kanunları çerçevesinde yasayla ihtas edilir. Bizim de ihtas edilmiş olan kadrodan 37 bininin bu yıl kullanılacağına dair Maliye Bakanlığı kararı var. Biz de ihtas edilmiş kadroların 37 binini bu yıl Ağustos ayında inşallah kullanacağız" dedi.
Atama bekleyen öğretmenler 37 bin atamada branşlara göre kontenjan dağılımını bekliyor. Bu konuda Bakan Nabi AVCI, öğretmen atamalarında kontenjan dağılımlarını mezun sayısına göre yapmadıklarını ihtiyaç sayısına göre yaptıklarını söylemişti: ''Diyelim ki 100 bin öğretmen açığımız var bu açık içinde 3 bin Biyolji öğretmeni ihtiyacımız var bu ihtiyaç tüm açık içinde %3'lük dilime denk geliyor bizim atayacağımız öğretmen sayısı 37 bin işte biyoloji öğretmenleri için 37 binde %3'lük kısma denk gelen sayı kadar kontenjan ayırıyoruz.''
2015 ÖĞRETMEN ATAMALARI
Bakan Avcı, öğretmen atamalarına ilişkin, "Ağustos ayı içerisinde yapacağız. 47 bin yasayla ihtas edilmiş kadrodur. Bu kadrolar bütün kamu kuruluşlarına bütçe kanunları çerçevesinde yasayla ihtas edilir. Bizim de ihtas edilmiş olan kadrodan 37 bininin bu yıl kullanılacağına dair Maliye Bakanlığı kararı var. Biz de ihtas edilmiş kadroların 37 binini bu yıl Ağustos ayında inşallah kullanacağız" dedi.
Sürücü kurslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avcı, "Adaylar zorlanabilirler ama zorlanmaları kendi yararınadır. Eskisi kadar kolay değil sınavlarımız. Böyle olması öncelikle sürücülerimizin lehinedir. Bu zorluğa katlanırsak daha sonra başka acılara katlanmak zorunda kalmayız" dedi.
21 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan veriler göz önüne alınarak ve Bakan AVCI'nın açıklamarı doğrultusunda branşlara göre ihtiyaç sayısını ve genel öğretmen açığı içindeki yüzdesini hesaplayarak 37 bin kadro içindeki tahmini yerleştirmeleri sizler için derledik.
Örnek olarak İngilizce öğretmenliği için 16.479 ihtiyaç var ve bu 131.129 öğretmen ihtiyacında yüzde 12.567'lik kısma gelmekte ve 37 Bin atama sayısında bu yüzdeligin karşılığı 4.650 sayısına denk gelmektedir.
73 Branş toplam Öğretmen ihtiyacının Yüzde 97.6 'lık kısmına ve 37 bin atamada 36.116 kontenjana denk gelmektedir.
NOT: Özür grubu atamalarında mevcut öğretmen ihtiyaç sayısı değişmeyip sadece illerin öğretmen ihtiyacı değişmekte olup branşların illere göre dagılımı için önem arz etmektekdir. Fakat Bilişim Teknoloji öğretmen açığı Kodlama Dersinin müfredata girmesi halinde yapılacak norm güncel
eme sonrası ihtiyaç sayısı artabilir.
ROTASYON
Bakan Avcı ayrıca, öğretmenlere rotasyonun uygulanmamasına karar verdiklerini bildirdi. Avcı, ''Dün akşam konuyu Sayın Başbakanımıza da arz ettim. Onun da tavsiyeleri doğrultusunda, Bakanlığımızda da yaptığımız istişare görüşmeleri sonucunda rotasyonun uygulanmamasına karar verildi'' diye konuştu. Yani 15 yılını dolduran öğretmenler herhangi bir şekilde zorunlu olarak başka bir okula atanamayacak. Milli Eğitim Bakanı Avcı Ağustos'ta da 37 bin öğretmenin atamasının yapılacağını bildirdi.
DERSHANE YASASININ İPTALİ
Anayasa Mahkemesi'nin özellikle dershaneleri içeren yasasındaki bazı maddelerle ilgili verdiği iptal kararını değerlendiren Avcı, "Sektör temsilcileriyle de toplantılar düzenleyerek onların da Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği gerekçeli kararlarla ilgili belirttiği konularla ilgili değerlendirmelerini, görüşlerini alarak, ayrıca hukukçularla görüşerek ortaya çıkan boşluğun, Anayasa Mahkemesi kararıyla ortaya çıkan boşluğun idari düzenlemeyle giderileceği kanaatine vardık. Bununla ilgili yönetmeliğimizi bu hafta içinde yayınlayacağız. Yönetmelik yayınlandığı zaman Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri, bizim yaptığımız düzenlemelerin bu gerekçelerin hangisine nasıl karşılık verdiğini göreceğiz.
Şu anda mevzuatımızda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunumuzda ve ona dayalı olarak tutulmuş olan yönetmeliklerimizde dershane diye bir kurum yok. Hukuki boşluk derken kasttiğimiz de bu, dolayısıyla yasada ve yönetmeliklerde olmayan ama fiilen bugün 1 Eylül'e kadar faaliyetlerinin devam etmesi öngörülmüş olan dershanelerin dönüşebileceği ve Anayasa Mahkemesi kararından işaret edilen genişlikte bir yeni çözüm üretmiş oluyoruz, bunu da sektörle görüşerek yaptık. Dolayısıyla yönetmelik yayınlandığı zaman halen dönüşmemiş olan kurumlarımız da bu yasal çerçevede faaliyetlerini sürdürecek" diye konuştu. Başbakanlık'a sunulan taslak yönetmeliğe göre; ilk ataması yapılan aday öğretmenler, en az bir yıl çalıştıktan sonra performans değerlendirmesine alınacak. Bu değerlendirme müfettiş, okul müdürü ve bir danışman öğretmen tarafından ilk dönemde bir, ikinci dönemde iki kez yapılacak. Nihai puanda 1. değerlendirmenin yüzde 10'u, ikincinin yüzde 30'u, üçüncü değerlendirmenin yüzde 60'ı dikkate alınacak. İHTİYACA GÖRE TAHMİNİ BRANŞ DAĞILIMI
İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2050
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1300
İNGİLİZCE 3450
REHBERLİK 1500
ÖZEL EĞİTİM 750
OKUL ÖNCESİ ÖĞRT. 1800
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 55
YAŞAYAN DİLLET VE LEHÇELER 35
TARİH 595
TÜRKÇE 1850
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT 1450
TESİSAT TEKNOLOJİ VE İKLİMLENDİRME 25
TEKSTİL TEK. 25
TEKNOLOJİ VE TASARIM 210
SOSYAL BİLGİLER 1060
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2650
SAĞLIK/HEMŞİRELİK 45
SAĞLIK/ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 40
SAĞLIK BİLGİSİ 10
RUSÇA 25
MÜZİK 900
MUHASEBE VE FİNANSMAN 150
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 110
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI 130
METAL TEKNOLOJİSİ 50
MATEMATİK 1400
FRANSIZCA 20
MATBAA 20
MAKİNE TEK. 60
KUYUMCULUK TEK. 15
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZ. 40
KİMYA TEK. 550
İ.H.L. MESLEK DERSLERİ 170
GRAFİK VE FOTOGRAF 20
GÖRSEL SANATLAR 250
GİYİM ÜRETİM TEK. 120
GIDA TEKNOLOJİSİ 60
FİZİK 500
FEN BİLİMLERİ 1450
FELSEFE 165
ELEKTRİK-ELEKTRONİK 25
ELEKTRİK TEK. 180
EL SANATLAR TEK./NAKIŞ 110
EL SANATLAR TEK./EL SANATLAR 105
DİN KÜLTÜRÜ 1900
ÇOCUK GELİŞİMİ 110
COĞRAFYA 550
BÜRO YÖNETİMİ 50
BİYOLOJİ 850
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 800
BEDEN EĞİTİMİ 1200
ALMANCA 200
ARAPÇA 150
ADALET 10