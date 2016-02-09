Memur Enflasyon Farkı Zammı Miktarı Kaç TL? - Ne Zaman Ödenecek? - Memurlara Enflasyon Farkı Zammı Yapılacak mı?

Memurlara enflasyon farkı zammı yapılacak mı ? Ne zaman yapılacak ? Memur enflasyon farkı zammı miktarı kaç TL ? Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3.dönem toplu sözleşmesinde memur enflasyon farkı zammı yüzde kaç olarak belirlendi ? Detaylar haberimizde...



Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmesinden, 2016 yılının ilk altı ayı için %6 oranında maaş zammı çıktı.

1 Ocak 2016 tarihinden geçerli yapılacak %6 oranındaki maaş zammı sonrasında, kamu çalışanlarının net maaş miktarlarının ulaşacağı seviyeye ilişkin bilgi vermesi bakımından, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlarda görev yapanların 15 Ocak 2016 tarihinde alacakları aylık maaş rakamlarına aşağıda yer verilmiştir.





Hesaplamada, 2015 yılı sonu enflasyon oranlarına göre 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak yapılabilecek enflasyon farkı zammı dikkate alınmamıştır. Öte yandan, asgari ücretin 2016 yıl başından geçerli miktarı belli olmadığından, asgari geçim indiriminde 2015 yılı rakamları (90,11 TL)kullanılmıştır. Bu nedenle, tabloda gösterilen maaş rakamları, olası enflasyon farkı zammına ve asgari geçim indiriminde yapılacak artışa göre, bir miktar daha fazla olacaktır.





ZAM KARARI





- 2016 yılı için 6+5 oranında, kümülatif yüzde 11,3 oranında zam yapıldı.





- 2017 için ise yüzde 3+4 oranında, kümülatif olarak yüzde 7,1 zam yapıldı.





- Gerçekleşen enflasyon, maaş artışını aşarsa enflasyon farkı ayrıca ödenecek





EMEKLİLERLE İLGİLİ BÖLÜM





Daha önce, 1100 TL'nin altında aylık alan Bağkur ve SSK emeklilerine 100 lira ödeme yapmıştık. Şimdi ise 2015 yılı Eylülden geçerli olmak üzere memur emeklilerin tazminatlarında düzenleme yaparak memur emekli aylıklarında ortalama 100 lira zam yapılacak. Memur emekli aylığı en düşük 2016 yılında yüzde 19,1 oranında artmış olacak...





Yeni emekli olacak memurların emekli aylıkları 2016 yılı başında 3.765 TL artmış olacak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz toplu dönemde 5200 lira artış sağlanmıştı.





DİĞER HAKLAR





- 2005 yılından sonra göreve başlayan 1 milyon 200 kamu çalışanına 1 derece verilecek





- 850 bin öğretmene; 2016 yılında aylık brüt 98 TL'ye kadar nöbet ücreti, 2017 yılın ise aylık brüt 140 TL'ye kadar nöbet ücreti ödenecek





- Merkezi sınavlarda görevlendiren öğretmenlerin sınav ücretleri 58 TL'den 132 TL'ye çıkarıldı.





- Sağlıkta diğer sağlık personeli için döner sermaye tavan oranı artırıldı. Bir hemşireye 180 TL'ye varan artış sağlandı.





- Fiili hizmet zammı talebini değerlendirmek üzere bilim kurulu oluşturuldu.





- 4/C'liye kadro için yasal çalışma yapılacak. 4/C'liye 150 TL ek ödeme yapılacak





- Yurtdışı teşkilatındaki sözleşmeli personele aile yardımı verilecek.





- Eş durumu tayinlerinde öngörülen 3 yıllık sigortalı olma şartı 1 yıla indirildi.





- Şef, mübaşir, sivil savunma uzmanı ile KİT'lerdeki mühendis, mimar, koruma ve güvenlik görevlilerinin tazminatlarında artışlar sağlanmıştır.





- Cuma günleri öğlen tatiline ilişkin olarak ibadet hürriyeti için çalışma yapılacak.



