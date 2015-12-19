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Mehter Marşı Eşliğinde Operasyon

Şırnak'ta süren operasyonlarda güvenlik güçleri Silopi'de göreve gittikleri sırada mehter marşı ile bütün ilçeyi inletti

Mehter Marşı Eşliğinde Operasyon
Şırnak'ta süren operasyonlarda güvenlik güçleri Silopi'de göreve gittikleri sırada mehter marşı ile bütün ilçeyi inletti

 İlan edilen sokağa çıkma yasağının 6'ncı gününde sürdüğü Silopi'de operasyonlar sürüyor. Zaman zaman güvenlik güçleri ile teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşanan ilçede, güvenlik güçleri operasyonlarını Mehter marşı eşliğinde sürdürüyor.
İLÇEYİ İNLETTİ

Dün gece operasyona giden güvenlik güçlerinin zırhlı araçlardan çaldıkları Mehter marşı ilçeyi inletti. Operasyon sırasındaki o anlar amatör bir kameraya yansıdı.

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ŞırnakSilopiMehter Marşı
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