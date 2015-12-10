Mehmetçik zorlu hava şartı dinlemiyor -18 derecede terörist avı!

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, gelen bir istihbaratı değerlendirerek operasyon kararı aldığı belirtildi.

Raporda, Yazlıca (Herekol) Dağı Akmeşe ve Kurt Deresi bölgesinde bazı teröristlerin kışa hazırlık kapsamında yığınaklanma faaliyeti yaptıkları, özellikle il ve ilçelerde gittikçe yoğunlaşan operasyonların bu yerleşim yerlerinde kış boyunca barınamayacakları düşüncesine sahip oldukları, terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’dan, en azından kış süresince hayatlarını fazla riske atmadan bu süreyi dağlarda barınarak geçirme, baharın gelişiyle tekrar il ve ilçelere inme yönünde talimat aldıkları öğrenildiği kaydedildi.

Bunun üzerine il ve ilçelerde zor duruma düşen ve dağlara sığınmak isteyen teröristleri buralarda da barındırmamak üzere süratle operasyon hazırlıkları başlatıldığı vurgulanarak, yoğun olarak yağan kara rağmen birliklerin araziye sevk edildikleri bildirildi.

Bu kapsamda 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl J.K.lığı unsurlarının katılımı ile Yazlıca (Herekol) Dağı Akmeşe ve Kurt Deresi bölgesinde 03-05 Aralık 2015 tarihleri arasında ‘Şht.P.Uzm.Çvş.Kürşat Güneş’ operasyonu icra edildiği ifade edildi.

Operasyon kapsamında son derece zor hava şartlarında -18 derece hava sıcaklığı ve 40 cm. kar altında komandolar, söz konusu bölgeye yaya olarak sızma harekatı gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, bölgede iki gün boyunca aralıksız olarak icra edilen temas araması faaliyeti esnasında üç büyük sığınak tespit edildiği kaydedildi.

Sığınaklara girildiğinde teröristlerin birkaç gün öncesine kadar buralarda mağaraların hazırlanması maksadıyla yaşam sürdükleri anlaşıldığı belirtilerek bulunan yaşam malzemelerinin (80 kg un, 50 kg küp şeker, 40 kg makarna, 15 kg tahin helvası vb..) olay yerinde imha edildiği bildirildi.

Zor hava ve arazi koşullarında temas aramasını tamamlayan birliklerin üs bölgelerine vukuatsız olarak döndüğü açıklandı.

Kaynak : İHA