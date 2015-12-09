Mehmetçik Mardinde Gerçekleştirdiği Operasyonda 3 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ömerli, Midyat ve Nusaybin kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

3 kalaşnikof ve bu silaha ait 13 dolu şarjör ile gece görüş dürbününün ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bomba yapımında kullanılan 200 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 1 tuzaklanmış tüp, 29 hücum yeleği ve çok sayıda muhtelif giyim, yaşam ve sıhhiye malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde sığınak olarak kullanılan 7 ayrı mağara, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, kamu düzeninin tesisi ve vatandaşların huzurunun temini için operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.