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Mehmetçik Mardinde Gerçekleştirdiği Operasyonda 3 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Güvenlik güçlerimiz Mardin'in kırsal bölgesinde yaptığı operasyonda 3 teröristi etkisiz hale getirdi, etkisiz hale getirilen teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 kişide gözaltına alındığı bilgisi geldi

Mehmetçik Mardinde Gerçekleştirdiği Operasyonda 3 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
 Güvenlik güçlerimiz Mardin'in kırsal bölgesinde yaptığı operasyonda 3 teröristi etkisiz hale getirdi, etkisiz hale getirilen teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 kişide gözaltına alındığı bilgisi geldi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ömerli, Midyat ve Nusaybin kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
3 kalaşnikof ve bu silaha ait 13 dolu şarjör ile gece görüş dürbününün ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bomba yapımında kullanılan 200 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 1 tuzaklanmış tüp, 29 hücum yeleği ve çok sayıda muhtelif giyim, yaşam ve sıhhiye malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde sığınak olarak kullanılan 7 ayrı mağara, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir."
Açıklamada, kamu düzeninin tesisi ve vatandaşların huzurunun temini için operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.
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