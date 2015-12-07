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Mehmet Görmez'den Terör Saldırısına Çok Sert Tepki

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Pkklılar tarafından yakılan tarihi camiiye yönelik terör saldırısına çok sert tepki geldi

Mehmet Görmez'den Terör Saldırısına Çok Sert Tepki
 Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Pkklılar tarafından yakılan tarihi camiiye yönelik terör saldırısına çok sert tepki geldi
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca tarihi bir camiye yapılan saldırıya ilişkin, "Saldırı, mabetlerin masumiyetine karşı yapılmış bir saldırıdır ve asla kabul edilemez" dedi.
MABETLERİN MASUMİYETİNE KARŞI YAPILMIŞ BİR SALDIRI

Diyanet İşleri Başkanlığının "Twitter" hesabından yapılan açıklamaya göre, Görmez, Sur ilçesinde bulunan Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi'ne yapılan terörist saldırıyı kınadı.
Başkan Görmez, "Saldırı, mabetlerin masumiyetine karşı yapılmış bir saldırıdır ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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