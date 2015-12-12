Megastar Tarkan'ın Köln'de yaşamını sürdüren Türk kızıyla evlilik hazırlığında

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, bugün dünyaca ünlü megastar Tarkan hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Ali Eyüboğlu, "2015'in Son bombası" başlıklı yazısında Tarkan'ın Köln'de yaşayan bir Türk kızıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Tarkan'ın geçen hafta kız istemeye gittiği ve söz kestiği de öne sürüldü. Yakında da düğün yapılacağı belirtildi.

İşte Ali Eyüboğlu'nun Tarkan'la ilgili yazısı:

Epeydir takip ettiğim bir konuydu, Tarkan’ın gönül dünyasındaki sürpriz gelişme... Megastar’ın birkaç yıldır birlikte olduğu ve gizli tuttuğu ilişkisinin “mutlu son”a doğru gittiğinden haberdardım ama somut bir gelişme olmadığı için bugüne kadar bir şey yazmadım.

Geride bıraktığımız hafta sonu Tarkan evliliğe giden yolda ilk ciddi adımı attı.

Gelin Adayı Köln'de Yaşayan Bir Türk Kızı

Malum, Tarkan yıllar önce İstanbul’da şehirden uzak izole bir hayat yaşamak için Anadolu yakasındaki Öğümce köyünde bir çiftlik evi satın almıştı.

3. köprünün bağlantı yolunun viyadükleri bu çiftlik evinin yakınına dikilince buradan soğuyan Tarkan, yaz başında Köln’de bir çiftlik satın alıp, zamanının büyük bir bölümünü buradaki yeni yuvasında geçirmeye başlamıştı.

Tarkan’ın evlilik planları yaptığı esmer sevgilisi de Köln’de yaşayan bir Türk ailenin kızı.

Tarkan, geride bıraktığımız hafta çok yakını birkaç kişiyle birlikte sevgilisini istemeye gitti.

Aldığım bilgi, taraflar arasında söz kesildiği ve ufukta evlilik hazırlığı olduğu yönünde.