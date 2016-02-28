Mebbis Giriş ve Özel Okul Teşvik Başvurusu Yapma hakkında son güncel haberler

2015-2016 öğretim yılı için özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği için başvuruları öğrenci velileri/vasileri kayıtlı oldukları resmi/özel okul müdürlükleri aracılığıyla yapabilecektir.

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen özel okullar 10 Ağustos 2015 - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını yapacaktır.

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğü aracılığıyla e-okuldaki,

“Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü” üzerinden 10 Ağustos 2015-02 Eylül 2015 tarihleri arasında başvuru yapacaktır.

2014-2015 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteğinden yararlanan öğrencilerden, eğitim veöğretim desteği kapsamına alınan özel okullara nakil olmak isteyenler eğitim ve öğretim destekli olarak bu okullara Ağustos ayı içerisinde kayıt yaptırabileceklerdir.

Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.

Eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alanlar 15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 tarihleri arasında doğmuş olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Okul öncesi öğrencileri eğitim ve öğretim desteğinden en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlanabilir.

Özel okul için teşvik başvurusu yapacak olan adaylar başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi https://mebbis.meb.gov.tr MEBBİS ya da https://e-okul.meb.gov.tr/ E-okul üzerinden yapabilecekler. Adaylar kullanıcı adları ve T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecekler.



MEBBİS Giriş Sayfası İçin Tıklayın



E-Okul Özel Okul Teşvik Başvurusu Yapma Ve Durum Bilgisi Sorma İçin Tıklayın



Başvuruda istenecek belgeler

1-Uluslararası olimpiyatlarda, ulusal düzeyde ve il genelinde yapılan yarışmalarda alınan derecelerin belgeleri,

2-Ailenin, Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösterir belge ve kira gelir taahhütnamesi,

3-Üniversite öğrencisi kardeşlerin öğrenim durumunu gösterir belge,

4- Açık öğretim veya askerî okullarda öğrenim gören kardeşlerin öğrenim durumunu gösterir belge,

5-Vazife başında vefat eden MEB personeli belgesi, (Özel Öğretim Dahil) 6-5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanlar ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verildiğine dair belge. e-Okul üzerinden 15 tercih yapılabilecektir.

Başvuru esnasında istenen belgeler, kayıt tarihlerinde özel okula teslim edilecektir.

DURUM BİLGİSİ SORMA

Veli/vasiler; eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerinin kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmadığını veli/vasiler “E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi”nden görebileceklerdir.

Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespit formu (EK-12)’na göre öğrencilerin hangi makamlarca verilen yarışma dereceleri dikkate alınacaktır?

Uluslararası olimpiyatlar, ulusal düzeyde ve il genelinde yapılan resmi makamlarca onaylanan (valilik, kaymakamlık, belediye vb.) yarışmalarda alınan birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri dikkate alınacaktır.

2015-2016 eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve eğitim ve öğretim desteğinden daha önceki yıl yararlananlar da dahil olmak üzere tüm kurumlar başvuru yapacaklardır.

2015-2016 öğretim yılı için eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

e-Okul üzerinden okulların kontenjanları göz önünde bulundurularak puan üstünlüğüne göre merkezi yerleştirme yapılacaktır.

Destek verilecek özel okullar hangi tarihlerde yayımlanacaktır?

Destekten yararlandırılacak özel okulların ilanları başvuru yaptıkları tarihten itibaren haftalık olarak Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (http://ookgm.meb.gov.tr) yayımlanacaktır.

Tercih işlemi yapacak öğrencilerin ilanı 03 Eylül 2015 tarihinde Bakanlığın internet adresinde yayımlanacaktır.

Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler tercihlerini 04-10 Eylül 2015 tarihleri arasında eOkul üzerinden yapacaklardır.

Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin yerleştirme sonuçları 11 Eylül 2015 tarihinde Bakanlığın internet adresinde ilan edilecektir.

KESİN KAYIT TARİHİ

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 14-21 Eylül 2015 tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır. Ayrıca resmi okullardan özel okula destek kapsamında yerleştirilen öğrenciler bu tarih aralığında nakil ve kesin kayıt işlemlerini yapacaklardır.

Eylül 2015 tarihinde Ek Yerleştirme Sonuçları Bakanlığın internet adresinde ilan edilecektir. Ek Yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayacak olup, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan edilecektir.

Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek tutarları nekadardır?

Okul öncesi öğrencimiz adına 2015-2016 eğitim öğretim yılı için 2.680 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.

İlkokul öğrencimiz adına 2015-2016 eğitim öğretim yılı için 3.220 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.

Ortaokul öğrencimiz adına 2015-2016 eğitim öğretim yılı için 3.750 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.

Ortaöğretim öğrencimiz adına 2015-2016 eğitim öğretim yılı için 3.750 TL, Temel Lise öğrencilerimiz için ise 3.220 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi/özel okullardan e-okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.