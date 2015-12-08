Martı ve Köpeğe Büyük Tedavi

Ayakta durmakta yürümekte uçmakta zorlanan martının kopan ayaklarının yerine protez takılarak ona yardımcı olundu. Ayrıca ayaklarında sorunlar bulunan ve iyice yaşlanan köpeğe yürüteç verildi. Köpeğin yürümesi kolaylaştırıldı. Martının iki ayağının da yarıdan itibaren kopmuş olması engelli hayvanlara ne kadar çok yardım edilmesini gerektiğini belirtti. Ortopedi firmasının yaptığı açıklamada martının yarıdan itibaren kopan ayaklarının yerine protez yerleştirdiklerini aslını görmedikleri için perdeli ayak yapıp taktıklarını bildirdi.

Ayrıca martının acı çekmemesi için protezin tam olarak monte edilmediğini belirten firma yetkilisi ameliyat yerindeki yaranın iyileşip hassasiyetin geçmesinden sonra martının protezle yürüyebileceği müjdesini verdi. Ayrıca ortopedi firmasının yönetim kurulu başkanı Niyazi Çapa, yürümekte oldukça zorlanan yaşlı golden cinsi 8 yaşındaki ‘’ badem ‘’ isimli köpeğinde yürümesini sağlamak için ona yürüteç taktıklarını anlattı. "Yürütece bir traksiyon aleti takarak hayvanların da güçsüzlüklerinde yürümelerini sağladık. Bu hizmetle, devamlı yatmak mecburiyetinde kaldığı, yerde hareket ettiği, süründüğü için de vücudunda yaralar açılarak güç şartlar altında hayatını idame ettiren yaşlı köpek ler ve yaşlı kediler de bundan sonra artık bu tür cihazlarla rahat edecekler" şeklinde anlatıldı.