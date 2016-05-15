Marmara’ya Ring Sürprizi!

Otoyol Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Marmara Ring i'nin faaliyete geçirildikten sonra yıllık 2,5 milyar lira fayda elde edilmesinin beklendiğini belirtti. Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu proje lerinin gerçekleştirilmesiyle Marmara Otoyol Ringi'nin faaliyete geçirileceğini ve böylece Marmara Denizi'nin otoyollarla çevrileceğini söyledi.

6.3 MİLYARLIK PROJE

İstanbul-İzmir Otoyolu Projesinin toplam uzunluğunun 433 kilometre olduğunu bildiren Yıldırım, projenin Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul ile 3. büyük şehri İzmir’i birbirine bağlayacağını söyledi. Yıldırım, projenin yapım maliyetinin de 6,3 milyar dolar olduğunu kaydetti. Proje kapsamındaki Osman Gazi Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 2 bin 682 metre olduğunu belirten Yıldırım, köprünün bin 550 metre orta açıkla dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olduğunu bildirdi.

TRAFİĞE KARŞI KUZEY MARMARA OTOYOLU

Yıldırım, Kuzey Marmara Otoyolu ile boğazdaki trafik sıkışıklığının azalması ve ayrıca İstanbul’daki mevcut 2 havalimanı ile yapımı devam eden 3. havalimanı arasında transit bağlantının sağlanmasının amaçlandığını dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Proje, 60 kilometre 2x4 şeritli otoyol, 22 kilometre 2x3 ve 13 kilometre 2x4 bağlantı yolları olmak üzere toplam 95 kilometre uzunluğundadır. Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) Projesi, Odayeri-Paşaköy kesiminin ihalesi 2012'de yapıldı ve 2013'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün temeli atıldı. Projenin toplam uzunluğu 95 kilometredir. Projenin yapım maliyeti 2,5 milyar dolardır."

4 İLİ BAĞLAYAN OTOYOL KABUL AŞAMASINDA

Çanakkale Boğaz Köprüsü'nü kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun, İstanbul’u Çanakkale üzerinden Kuzey Egeye bağlayan toplam 352 kilometre uzunluğundaki otoyolu projesi olduğunu anlatan Yıldırım, otoyol kısmının proje çalışmalarının kabul aşamasında olduğunu ifade etti.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yıldırım, 3 bin 623 metre uzunluğunda asma köprü şeklinde planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün, 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacağını söyledi. Bakan Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü projesine ilişkin, "Bu köprü 2023'e kadar hizmete girmiş olacak. Köprü ayakları arasındaki mesafe 2023 metre olacak" dedi.