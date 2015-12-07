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Marmara Denizi'nde Tedirgin Eden Deprem

Bugün saat 14.02 suları civarında Marmara denizinde bir deprem meydana geldi Kandilli Rasathanesinin ölçümlerine göre depremin şiddeti 3.3 olarak kayıtlara geçti

Marmara Denizi'nde Tedirgin Eden Deprem
 Bugün saat 14.02 suları civarında Marmara denizinde bir deprem meydana geldi Kandilli Rasathanesinin ölçümlerine göre depremin şiddeti 3.3 olarak kayıtlara geçti
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi olan, Tekirdağ Güzelköy'de saat 14.02'de 3.3 şiddetinde deprem oldu.
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