Mardin Nusaybin'de Teörör Operasyonu: Valilik Açıkladı 7 Terörist Ölü Ele Geçirildi

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesindeki Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde 6 Aralık 2015 Pazar günü saat 07.00 itibari ile başlatılan sokağa çıkma yasağının 9 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 17.00’den itibaren kaldırıldığını hatırlatarak yasak süresince yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.Yasak boyunca düzenlenen operasyonlarda 7 PKK’lı teröristin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, 3 PKK’lının da yaralandığı belirtildi. Operasyonlarda 2 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silahlara ait 4 adet fişek ile bir adet roketatar silahının ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 8 adet barikat ve hendeğin de kapatıldığı aktarıldı. 5 adet tuzaklama bomba düzeneğinin kontrollü olarak imha edildiği ifade edilen açıklamada, barikat olarak kullanılan bir TIR’ın da kaldırıldığı belirtildi.

PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırılarda 1 polis memurunun şehit olduğu hatırlatılan açıklamada, 8 polis memurunun operasyonlar sırasında yaralandığının bilgisi verildi. Yapılan saldırılarda 3 şahsın hayatını kaybettiği, 6 şahıs da yaralandığı belirtilen açıklamada, 3 adet tuzaklanmış bombanın ise patlatıldığı bilgisi paylaşıldı.