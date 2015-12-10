Mardin Nusaybin'de şiddetli çatışmalar devam ediyor 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Öldürülen PKK'lı teröristlerin Nusaybin ve Artuklu ilçelerindeki saldırıları gerçekleştirenler olduğu belirtildi.

Mardin Nusaybin'de 13 Kasım 2015 tarihinden itibaren sözde öz yönetim ilanı birlikte mahalle girişleri ve caddeler kapatılmış, kazılan hendekler mayın ve eyp ile tuzaklanmış ve güvenlik güçlerine karşı silahlı saldırı faaliyetleri gerçekleştirildi.

02 aralık 2015 tarihinde Mardin Artuklu ilçesi Meydanbaşı mevkiinde askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi esnasında mayın/EYP'li saldırı sonucunda bir askeri personel şehit oldu.

6 aralık 2015 tarihinde Mardin Nusaybin Duruca mahallesi bölgesinde askeri aracın geçişi esnasında mayın/EYP patlatılması sonucu 6 askeri personel yaralandı.Mardin'de 3 saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen PKK'lı teröristlere yönelik 'Şehit Astsubay Üstçavuş İlker Düzova' Operasyou'nu (Atmaca-4) başlatıldı. Dün saat 14.45 sıralarında Mardin Nusaybin Serikanya Mahallesi bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada silah, teçhizat ve malzemeleri ile birlikte 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilerek ölü ele geçirildi.