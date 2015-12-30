Mahmut Tuncer'den o çifte büyük şok

Geçtiğimiz günlerde maddi imkansızlıklardan dolayı evlenemedikleri için programa katılan Yüksel A. ve Ahmet Hilaloğlu çifti hakkında yapılan araştırmada ikilinin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.



Konuklar hakkında araştırma yapan program ekibi, 2 aylık hamile olduğunu söyleyen Yüksel A. isimli kadının programa ablasının kimliğini kullanarak katıldığını, resmi nikahının olduğunu ve eşinden kaçarak Ahmet Hilaloğlu ile yasak aşk yaşadığını öğrendi. Bu bilgileri canlı yayında çiftin ağzından da teyit eden Mahmut Tuncer çifti yayından kovdu.