Larissa Hawkins başörtüsüne destek verince işinden ettiler

Profesör Hawkins İslam ile Hristiyanlık arasında güçlü bağlar olduğunu belirterek İslam'a karşı olan tüm düşmanca tavır ve davranışların karşısında olduğunu söyledi ve Hristiyan kadınları destek için başörtüsü takmaya çağırdı.

Şikago Wheaton Üniversitesi Siyasal Bilimler bölümü Profesörü Larissa Hawkins, Paris ve Kaliforniya'da yapılan terör saldırılarının ardından Müslümanlara destek olmak amacıyla taktığı başörtüsü sebebiyle işinden oldu. Üniversite yönetimi profesör Hawkins'in üniversitedeki görevine son verdi.

Hristyan olan Profesör Hawkins İslam ile Hristiyanlık arasında güçlü bağlar olduğunu belirterek İslam'a karşı olan tüm düşmanca tavır ve davranışların karşısında olduğunu söyledi.

Hawkins faceboook hesabından Hristiyan kadınlara kilisede ayin sırasında başörtü takmaya davet ederek "Allah'ın Müslümanları da Hristiyanlar gibi aynı topraktan (çamurdan) yarattı" dedi.

Müslümanların yanında ve onlarla dayanışma içerisinde olacağını vurgulayan Hawkins, "Müslümanlar da biz Hristiyan gibi kutsal kitaba inanıyor ve tek Allah'a ibadet ediyor" dedi.

Üniversite yönetimi, düşünceleri ve başörtüsü sebebiyle Profesörü Larissa Hawkins hakkında soruşturma açarak görevine son verilmesine karar verdi. Kararın ardından Hawkins yine facebook hesabından bir teşekkür yazısı ile işine son verildiğini duyurdu .