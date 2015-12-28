Lanetli Çocuk - The Boy fragmanı film izle

Yönetmenliğini William Brent Bell'in üstlendiği korku filminin başrollerinde Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson, Diana Hardcastle yer alıyor. Bebek bakıcısı olan Greta, bir İngiliz ailenin yanında iş bulur ancak ailenin bebekleri oyuncaktır. Başlarda komik gelen bu durum, bir süre sonra Greta'nın oyuncak bebeğin aslında gerçek olduğunu farketmesiyle bambaşka bir hal alacaktır