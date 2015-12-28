Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lanetli Çocuk - The Boy fragmanı film izle

Korku filmi serisi Anabelle tarzı fakat daha sağlam olacağı konuşulan filmde bebek bakıcısı olarak iş bulan bir kadının bir aile tarafından oyuncak bebeklere bakması için görevlendirilince başından geçen korku dolu anları anlatıyor, Lanetli Çocuk - The Boy fragmanı film izle tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

Korku filmi serisi Anabelle tarzı fakat daha sağlam olacağı konuşulan filmde bebek bakıcısı olarak iş bulan bir kadının bir aile tarafından oyuncak bebeklere bakması için görevlendirilince başından geçen korku dolu anları anlatıyor, Lanetli Çocuk - The Boy fragmanı film izle tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz
 
Yönetmenliğini William Brent Bell'in üstlendiği korku filminin başrollerinde Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson, Diana Hardcastle yer alıyor. Bebek bakıcısı olan Greta, bir İngiliz ailenin yanında iş bulur ancak ailenin bebekleri oyuncaktır. Başlarda komik gelen bu durum, bir süre sonra Greta'nın oyuncak bebeğin aslında gerçek olduğunu farketmesiyle bambaşka bir hal alacaktır

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FragmanFilm IzleLanetli ÇocukThe Boy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.