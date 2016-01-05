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Lana Del Rey takıntılı hayranları ile başı dertte

Amerikalı ünlü şarkıcılardan Lana de Rey şu sıralar Rus hayranları ile başının dertte olduğu ve hayatından endişe duyduğunu söyledi

Lana Del Rey takıntılı hayranları ile başı dertte
 Amerikalı yıldız Rus hayranları ile başı derde gitti.

Ünlü şarkıcı, iki Rus hayranının kendisine karşı oldukça ‘takıntılı’ davranışlar sergilediğini belirtirken, hayatından endişe ettiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcıyı tehdit eden Rus hayranlarının ismi Nataliia Krinitsyna ve Iuliia Vladimirovna Pozdina olarak açıklandı. Rus hayranlarının ilgisi yüzünden oldukça zor günler geçiren Rey, e-posta adresine şiddet içerikli videolar gönderildiğini ve iki hayranı tarafından ölüm tehditleri aldığına dikkat çekti. TMZ sitesine konuşan şarkıcı, hayranlarının kapısının önünde sabahladığını, gece yarısı çığlıklar atarak kendisini uykudan uyandırdıklarını ifade ederken, yakın zamanda kimse tarafından bilinmeyen bir adrese taşınmak istediğini açıkladı.

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