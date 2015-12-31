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Lahmacunda önemli düzenleme sevenlerini sevindirecek haber

Tüketicilerden gelen yoğun şikayetin ardından TSE standart uyarınca artık bundan sonra Lahmacundaki et oranı 25’den yüzde 35’e yükseltildi

Lahmacunda önemli düzenleme sevenlerini sevindirecek haber

 Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, TSE’nin bu kararı ile Türk mutfağının en lezzetli tatlarından lahmacunda yeni dönem başladığını, bol soğanlı ve yeşillik dolu lahmacunların  yerini daha etli malzemeye bıraktığını söyledi. Köse, şöyle dedi:

"Son yıllarda artan ve tüketicilerden gelen şikayetleri dikkate alan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde lahmacun harcındaki kırmızı et oranı, yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarıldı. Böylelikle ’Bol soğanlı-az kıymalı’ lahmancun devri kapandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin yapacağı denetimlerde, standartların altında üretim yapan işletmelere 14 bin 700 lira ceza kesilecek. Düzenleme çerçevesinde, lahmacundaki protein oranı yüzde 4’ten 6’ya yükselecek. Uygulama ile artık tüketici soğan yerine kırmızı eti bol lahmacun yiyebilecek. Yılda ortalama 3.5 milyar adet tüketildiği tahmin edilen lahmacunla ilgili yapılan düzenlemeyle artık herkes kafasına göre lahmacun yapamayacak. Tavuk döner konusunda da düzenleme bekliyoruz. Bugün hala 1 liraya 2 liraya tavuk döner satan yerler var. Bu konuda da gerekli önlemlerin alınması gerekiyor."

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