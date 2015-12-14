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Labirent 2 Alev Deneyleri Fragman Film izle

Labirent serisi kaldığı yerden tüm heyecanı ile devam ediyor, Labirentin içinden kurtulanlar gerçekten güvendeler mi yoksa yenin bir oyunda uyanacaklar mı? Labirent 2 Alev Deneyleri Fragman Film izle film konusu fragmanı ve detayları haberimizde bulabilirsiniz

 Labirent serisi kaldığı yerden tüm heyecanı ile devam ediyor, Labirentin içinden kurtulanlar gerçekten güvendeler mi yoksa yenin bir oyunda uyanacaklar mı?  Labirent 2 Alev Deneyleri Fragman Film izle film konusu fragmanı ve detayları haberimizde bulabilirsiniz

2014 tarihli roman uyarlaması bilimkurgu aksiyonu Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı olan filmde, kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulmayı başaran gençleri bu sefer dış dünyada hiç de ummadıkları tehlikeler bekliyordur. Kıyamet sonrası bir manzarayla karşılaşan ve bir şekilde 'değerli' olduklarına inanan gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtiklerinden haberdar değildir. Serinin bu bölümünde Thomas ve Kayranlı dostları şimdiye kadarkien zorlu mücadelelerini vermek zorundadır: İsyan olarak bilinen gizemli ve güçlü organizasyon hakkında ipuculara ulaşmak. Filmin başrollerinde Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Nathalie Emmanuel, Aidan Gillen yer alıyor, yönetmenliğini ise Wes Ball üstleniyor.

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