KYK Yurt Başvuru Şartları Neler? KYK Yurt Başvuru Ne Zaman Yapılacak? KYK Yurt Başvuru Nasıl Yapılır? KYK Yurt Başvuru Erzurum

LYS (Üniversite) yerleştirme sonuçları açıklandı.Şimdi öğrencilerin gündeminde, "üniversiteyi kazandım, peki üniversiteye kaydımı yaptırdıktan sonra nerede kalacağım?"sorusu var. KYKyurt başvuruları ne zaman yapılacak? Nasıl yapılacak? KYK yurtlarından kimler faydalanabilir? KYK yurtlarından faydalanma şartları neler? Yurtlarda barınmayla ilgili detaylar haberimizde.

Yurtlara Başvuru Koşulları :

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,

Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir kolu veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç; öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi.

Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmamak,

Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “ Süresiz çıkarma cezası” almamış olmak,

Yabancı Uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alacakları oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek,

Tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışan veya ücretli staj yapanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmaması veya sürekli geliri olmaması,

Toplu yerlerde yaşam aya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

Yurt Başvuruları Ne Zaman? Nasıl Yapılacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile, ara sınıf ve yurt içi yurt dışı değişim programına katılan öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra Kurumumuz internet sayfası www.kyk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yüksek öğretim programına yerleştiren öğrenciler ek kontenjan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren ,

Özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisanüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, kurum yurtlarında kalıp okulu uzatan artık yıl öğrencileri,

Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde www.kyk.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası www.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvuru sonucunda; asil listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere yurdun adı, asil liste dışında kalan tüm öğrencilere ise yedek sırası verilecektir.

KURUM YURTLARINDA BARINMAK İÇİN BELİRLENEN TARİHLERDE MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLERDEN YURDA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER :

1.Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,(Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,(Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,(Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Anne ve/veya babası Gençlik ve Spor Bakanlığı (Merkez Teşkilatı) ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar (Kurumdan alacakları onaylı belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

2014-2015 öğretim yılında yükseköğrenim öğrencisi olarak Kurumuza başvuran ve 13.05.2014 tarihinde Manisa Soma maden ocağında meydana gelen kaza nedeniyle babası vefat eden öğrenciler (ilgili Resmi Kurumdan alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Kayıt, kimlik, yurt ücreti ve depozito ücreti makbuz/ dekontu





5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Aile İzin Onay Belgesi

6. Aynı öğretim döneminde yükseköğrenime başlayan kardeşe ait öğrenci belgesi, kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ibraz edilecektir.

7. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.



Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

Yurtlarda Barınma Hak ve Süresi :

a)Öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.

b)Yurtta barınan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.

c)Yurtta barınan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.

d)Yurtta barınmayan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken aynı veya farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilirler.

e)Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barındırılır.

f)Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.

g)Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift anadal veya yandal eğitimi alması halinde, anadal normal öğrenim süresinin bitiminden sonra bir öğretim yılı daha normal öğrenci statüsünde barındırılır.

h)Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.

ı)Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.

j)Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılır.

k)Lisansüstü öğrencilerinin barınma süreleri, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre belirlenir.

l)Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara yerleştirilir. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlarda boş yer olması durumunda, yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvururlar.

m)Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.



Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.

Yurt Ücreti ve Depozito İşlemleri :

Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00’a kadar banka aracılığıyla ödenir. İlk kayıtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayıt sırasında yurt kasasına yatırılacaktır. Öğrenci, kayıt tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenir.

Öğrenciler ileriki aylara ait yurt ücretini peşin olarak ödeyebilirler. Bir yıllık erken ödemelerde % 20 indirim yapılır.

Kayıt sildirme durumunda ücret ve depozito iade işlemleri ile depozito tamamlama işlemleri yurt kasasından yapılır.

Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam eder.

Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır.

Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden depozitosu talep edilmesi halinde varislerine iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

Artık yıl öğrencileri % 50 fazla yurt ücreti öderler.

Yurt Ücretini Ödemeyenler

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

Yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilir. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10’u mesai bitimine kadar (ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar) süre verilir. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.





Öğrenciler (a) bendinde belirtilen depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

Depozito Nedir ?

Öğrencilerden zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan paradır.

Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler

- Devletin koruması altındaki öğrencilerden,

-Anne ve babası vefat etmiş olanlardan,

-Şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.

İzin İşlemleri :

Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile hafta sonu (Cumartesi- Pazar ve diğer resmi tatiller hariç), bir öğretim yılında toplam 60 güne kadar izin verilebilmektedir.

Hafta boyunca derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, devam etmekte olmadığı günlere ait resmi yazı getirmeleri halinde almış oldukları izin 60 günlük izin süresine dahil edilmez.

Barındırılmakta Olan Öğrencilerin Hangi Sebeple Yurtla İlişiği Kesilir :

Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi hakkında mahkumiyet kararı verilenlerin,

Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,

Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir.

Yurtlarda Kullanım ve Sorumluluğunuza Verilen Malzemeler Nelerdir?

Kaydı yapılan öğrenciye kalacağı oda ve yatak numarası yurt idaresince verilmektedir.

Yatağınıza en yakın bir dolap da kullanımınıza tahsis edilmektedir.





Barınma Kurum; halen 81 il, 152 ilçede ve 2 yurt dışında bulunan toplam 396 yurtta 368.736 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yurtlarımızda barınan ve maddi yetersizlik içerisinde bulunan öğrenciler ile şehit ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler, Devletin koruması altındaki öğrencilerden yurt ücreti alınmamakta olup; bu imkândan 2014-2015 öğretim döneminde 3.109 (üçbinyüzdokuz) öğrenci yararlanmaktadır. 2014-2015 öğretim yılı itibarıyla 132 ülkeden gelen 3.433'ü kız, 6.601'i erkek olmak üzere toplam 10.034 uluslararası öğrenciye Kurumumuz yurtlarında barınma imkânı sağlanmaktadır. Ancak; 2012-2013 öğretim yılından itibaren ülkemizde öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrenciler, ‘’uluslararası öğrenciler’’ olarak Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca ‘’Türkiye Burslusu’’ adı altında ülkemize davet edilmektedirler. Bu öğrencilerimiz; burslulukları bitene kadar tahsis edilen kontenjanları dahilinde Kurumumuz yurtlarında depozito ve yurt ücreti alınmadan barındırılmaktadırlar. Türkiye Burslusu öğrencilerinin her yıl ülkemize gelmeden önce TÖMER ve Üniversitelerin bulunduğu illere göre yurtlardaki yerleri ayrılmaktadır. Uluslararası öğrenciler olarak ülkemize gelen tüm öğrencilerimize; Kurumumuza ait yurtlarda ülkemiz öğrencilerine verilen hizmetlerin tamamından herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın eşit olarak yararlanmalarına imkan sağlanmaktadır.

2015 yılında Yönetim Kurulumuzca öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt yatak ücreti 130 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 140–228 TL arasındadır.

2014 yılında 2,30 TL'si sabah kahvaltısı, 5 TL'si akşam yemeği olmak üzere 7,30 TL olarak verilen beslenme yardımı, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı 2,50 TL, akşam yemeği yardımı 5,50 TL olmak üzere 8 TL'ye yükseltilmiştir. Devlet koruması altındaki öğrencilere yapılan günlük yardım ise; 2014 yılında 17,30 TL iken, 2015 yılında 18 TL’ ye yükseltilmiştir.

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin, dersleri dışında kalan serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, aralarında dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık duygularını geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte, bölgeler ve yurtlar arası yarışma ve turnuvalar yapılmaktadır. Ayrıca, psiko-sosyal servislerde öğrencilerimize koruyucu ruh sağlığı hizmeti de verilmekte, yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uyum sağlamaları maksadıyla oryantasyon programları düzenlenmektedir.

Şehir dışından gelen öğrenciler için tanıtım faaliyetleri yapılarak terminallerde kurulan stantlar aracılığı ile karşılanıp yurtlara yerleştirilmeleri sağlanmıştır. Kurumumuz çeşitli dernek, vakıf, spor federasyonları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının tüm etkinliklerine de barınma hizmetiyle destek vermektedir. Nevresim takımı, yastık, battaniye ve yorgan yurt malzeme deposundan verilmektedir.

Küçük İşletmeler :





Kurum yurtlarında bulunan lokanta- kantin, kafeterya, çamaşırhane, fotokopi, ayakkabı tamiri, terzi, bilardo, vb. işletmeler öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermektedir.

3-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan kayıt işlemlerinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler 1 Eylül'den itibaren de e-kayıt işlemlerini yaptıracaklar. E-kayıt uygulaması 2015-2016 dönemi için'a ait asil ve yedek listeden yerleşmeye hak kazanan öğrencileri kapsayacak. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenciler için e-kayıt zorunlu da olmayacak, öğrenciler isterlerse şahsen de kayıt yaptırabilecekler.