KYK Burs ve Kredi Ücretleri Ne Kadar Oldu? Öğrenci Kaç TL Alacak? Öğrenim kredisi sonuçları

ÖSYS üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı.Şimdi hem tercih, hem de yurt ve öğrenim kredisi (burs) başvuru maratonu başlıyor. Şimdi öğrencilerin gündeminde, "üniversiteyi kazandım, peki üniversiteye kaydımı yaptırdıktan sonra nerede kalacağım?" ''KYK'dan burs alabilir miyim'' soruları var. Peki KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? 2015-2016 KYK bursları ve ücretleri, başvuru tarihi ve şartları haberimizin devamında.

ÖSYS üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi öğrencilerin gündemi, "üniversiteyi kazandım, peki üniversiteye kaydımı yaptırdıktan sonra nerede kalacağım?" ''KYK'dan burs alabilir miyim''oldu.

3-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan kayıt işlemlerinin ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler 1 Eylül'den itibaren de e-kayıt işlemlerini yaptıracaklar. E-kayıt uygulaması 2015-2016 dönemi için YURTKUR 'a ait asil ve yedek listeden yerleşmeye hak kazanan öğrencileri kapsayacak. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenciler için e-kayıt zorunlu da olmayacak, öğrenciler isterlerse şahsen de kayıt yaptırabilecekler.

BURS NEDİR ?

T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanacak öğrenciler,

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),

• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not:Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

• Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

• Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

• Yabancı uyruklu öğrenciler,

• Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

• Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

• Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci

• Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

• Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,





burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencileri(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü vb.),

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler(intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

• Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,

• Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler,

• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenciye hem burs hem de öğrenim kredisi verilmez.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

• Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,

• Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve master-doktora hariç)

• Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

• Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

• Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

• Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,

• Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

• Yabancı uyruklu öğrenciler,

• Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

• Kesin hükümle mahkum olması

• Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KURUMDAN İLK DEFA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAK İÇİN MÜRACAATTA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER

Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin burs/öğrenim kredisi müracaatları, ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra Kurumun www.kyk.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Ara sınıf, ön kayıt, özel yetenek, master-doktora öğrencilerinin müracaatları da www.kyk.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak,yapılmaktadır.İstenilen belgeler öğrencilerin öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr adresinde ilan edilmekte, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılmaktadır.

Öncelik Belgeleri

• Şehit veya gazi çocuğu(Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge),

• Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler ( tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki öğrenciler (Valilikten alınacak belge)

• Milli futbolcular Futbol Federasyonunundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından araştırılacaktır.)

• Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, kazanan öğrencilerden senet yaptırmaları istenecektir.

En az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalışanlara ilgili mevzuat gereği burs veya öğrenim kredisi verilmediğinden, kendilerine burs veya kredi tahsis edilmiş olsa dahi senetlerini yaptırmayacaklardır.

Kendilerine burs veya öğrenim kredisi tahsis edilen 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile Kurumumuz linkine ulaşarak, 18 yaşından küçük öğrenciler ise velileri ile birlikte kendilerine en yakın Kurumumuzun merkez veya taşra birimlerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.)ile birlikte giderek düzenletebilirler

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Kurumumuzdan ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler www.kyk.gov.tr internet adresinden öğrenecekleri T.C. Ziraat bankası şubesine giderek adına düzenlenmiş olan BANKKART'ını alarak (daha sonrada gönderilebilir) burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir.

Burs veya öğrenim kredisi ödemeleri, normal öğrenim süresince öğrencilere her yılın Ocak ayından başlamak üzere her ayın 7 sinde aylık olarak yapılacaktır.

BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ MÜRACAAT TARİHLERİ;

Burs ve öğrenim kredisi müracaatları, her yıl muhtemelen http://www.kyk.gov.tr web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır.

Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir.

Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir.

Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir.

Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar.

Öğrenciler, müracaatların bitim tarihinden itibaren öğretim durumunda meydana gelen değişiklikleri, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma durumunu anlatan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekli ise belgelemesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen Kasım - Aralık ayları içerisinde belli olmakta ve Kurumun www.kyk.gov.tr web sayfasında ilan edilmektedir.

Ayrıca, öğrencilerin ev adreslerine herhangi bir tebligat yapılmamakta olup sadece burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin Kuruma vermiş oldukları elektronik posta adreslerine bilgi gönderilmektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından, Yüksek Öğrenim gören öğrencilere verilen kredi ve burs miktarı; 2014 yılında aylık 300 TL. iken, 2015 yılında 330 TL’na yükseltilmişti. Yine Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında barınmakta olan öğrencilere sağlanan beslenme yardımı; 2014 yılında günlük 7.30 TL iken, 2015 yılında günlük 8 TL’na yükseltilmiştir. 2015-2016 burs ve öğrenim kredisi aylık miktarı henüz açıklanmadı. Açıklandığında burada haberimizde sizinle paylaşacağız. Haberimizi takip etmeye devam edin...