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Kyk Burs Başvurusu Hata - 2016 Kyk Burs Başvuru Formu - KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır? 06 Ocak 2016 TR Futbol Haber Analiz

Bir çok öğrencinin burs almak için başvuru yapmaya hazırlandığı KYK da kayıt ne zamanan hangi tatihte ve nereden yapılıyor gibi soruları internet üzerinde bulabileceğiniz son dakika haber ve güncel gelişmelerin tek adresindesiniz Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlediği tarihler arasında KYK başvuruları resmi site üzerinden yapılmaktadır, Kyk Burs Başvurusu Hata - 2016 Kyk Burs Başvuru Formu - KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır? tüm bilgilere haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Kyk Burs Başvurusu Hata - 2016 Kyk Burs Başvuru Formu - KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır? 06 Ocak 2016 TR Futbol Haber Analiz

 Kyk başvuru işlemleri Kredi Yurtlar Kurumu’nun belirlediği tarih aralığında KYK’nın resmi web sayfası üzerinden online yapılmaktadır.KYK  başvuru tarihinde burs,öğrenim/katkı kredisi ve yurt başvurusu için gerekli form online ulaşıma açılmakta olup,öğrenciler kimlik bilgileri ile giriş yaptıktan sonra burs başvuru formunu doldurup onaylayarak burs başvuru işlemini tamamlamış oluyor.

2016 Kyk Burs Başvuru Formu İçin Tıkla!

Adım Adım Resimli 2015-2016 KYK Burs-Yurt-Kredi Başvurusu yazımızı okumadan Kyk başvurusu yapmayınız..Kyk burs başvurularının başlamasıyla birlikte KYK’nı ilan ettiği tarih aralığında KYK’nın resmi web sayfası ”www.kyk.gov.tr ”adresinden KYK Burs-Kredi ve Yurt başvurusu yapabilirsiniz.Üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans ,ön lisans öğrecileriyle ,hala eğitim gören ara sınıf öğrencileri için Kyk burs başvurularının nasıl yapıldığı sitemizde resimli olarak adım adım anlatılmıştır.Kyk burs-kredi-yurt başvurusu yapacak öğrenci arkadaşlarımızın yazımızı okuyup daha sonra başvurularını yapmaları faydalarına olacaktır.Kyk Burs,Yurt, Kredi başvurusu ile ilgili sorularınız için  KYK Çağrı Merkezi : 444 19 61 numaralı telefona arayabilirsiniz.
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1.Adım Kyk resmi web sayfası www.kyk.gov.tr adresi girilir.”2015-2016 Öğrenim yılında yurt içinde yüksek öğrenim programına girmeye ösym veya ara sınıf öğrencilerin yurt başvurusu için tıklayınız” sekmeni  tıklanır.

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2.Adım açılan sayfada ki ”Başvuruda dikkat edilecek hususlar ” yazısı dikkatlice okunduktan sonra sayfanın en altındaki başvuru şartlarını kabul ettiğinizi onaylamak için onay kutucuğunu işaretleyip ”Başvuru ve Güncelleme ” sekmeni tıklanır.

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3.Adımda açılan yeni sayfadaki başvuru sahibi kimlik bilgileri doğru olarak doldurulup resimdeki güvenlik kodu girilir.
 

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4.Adımda açılan yeni sayfada sizden öğrenim bilgilerniz  okul bilgileriniz istenmektedir.

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5.Adımda sizden ailenizle ilgili bilgiler istenmektedir(ailede başka eğitim gören varmı,malvarlığı,geliri vb.) sizden istenen bilgileri doğru olarak girmeniz yararınıza olacaktır(verdiğiniz bilgilerin doğruluğu kesinlikle araştırılacaktır).Aksi taktirde yalnış beyanda bulunmanız durumda Kyk burs şansınızı kaybetmiş olursunuz.

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6.Adımda sizin adres bilgileriniz ve e posta adresiniz istenmektedir.

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7.Adım son olarak tüm bilgilerinizin doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra kaydet sekmeni tıklanarak KYK Burs/Kredi ve Yurt Başvurusu tamamlanmış olur..

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