Kurtuluş Günü 2 fragmanı film izle

Roland Emmerich imzalı 1996 yapımı Oscar Ödüllü Kurtuluş Günü'nün 10 yıl ardından gelen devam filminin yönetmenliğini bir kez daha Emmerich üstlenirken oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Charlotte Gainsbourg, Joey King ve Vivica A. Fox gibi isimler bulunuyor.