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Kurtuluş Günü 2 fragmanı film izle

Kurtuluş Günü filminin ikinci bölümünde heyecan olduğu yerden devam ediyor Türkiye tarihi ile 01 Temmuz 2016'da sinemalarda vizyona girecek filmin fragmanı detayı konusu hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz

 Kurtuluş Günü filminin ikinci bölümünde heyecan olduğu yerden devam ediyor Türkiye tarihi ile 01 Temmuz 2016'da sinemalarda vizyona girecek filmin fragmanı detayı konusu hakkında haberimizden bilgi alabilirsiniz

Roland Emmerich imzalı 1996 yapımı Oscar Ödüllü Kurtuluş Günü'nün 10 yıl ardından gelen devam filminin yönetmenliğini bir kez daha Emmerich üstlenirken oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Charlotte Gainsbourg, Joey King ve Vivica A. Fox gibi isimler bulunuyor.

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