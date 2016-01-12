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Kurtlar Vadisi Pusu Oyuncuları - Kurtlar Vadisi Pusu Tüm Bölümleri - Kurtlar Vadisi Pusu Yeni Katılan Oyuncular

Kurtlar Vadisi Pusu yıllardır herkesin ilgi odağı olmuş durumda, seneler geçmesine rağmen Kurtlar Vadisi Pusu tüm heyecanı ile izliyicileri ekrana kitlemeye devam ediyor, Kurtlar Vadisi Pusu oyuncuları hakkında bilgiler, Kurtlar Vadisi Pusu oyuncu kadrosu hakkında detaylı analiz yeni katılan aktörler gibi bilgileri haber detayında bulabilirsiniz

Kurtlar Vadisi Pusu Oyuncuları - Kurtlar Vadisi Pusu Tüm Bölümleri - Kurtlar Vadisi Pusu Yeni Katılan Oyuncular

 Yapımcılığını Pana Film’in üstlendiği, başrollerinde Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Ali Buhara Mete gibi önemli isimlerin yer aldığı “Kurtlar Vadisi Pusu”nun yeni sezon hazırlıkları başladı.


Efsane dizinin oyuncu kadrosuna bu sezon, kendisini hem oyuncu hem de haber sunucusu olarak tanıdığımız Defne Samyeli de dahil oluyor. Samyeli, inatçı ve mücadeleci bir karaktere sahip olan ajan Zeynep’i canlandıracak.

Defne Samyeli


Sağır Oda, Elveda Rumeli,Sakarya Fırat ve Kılıç Günü dizilerinde yer alan Ertan Saban Kurtlar Vadisi Pusu kadrosuna dahil oldu.

Ertan Saban Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için saçlarını civciv sarısına boyattı. 'Mutlu Ol Yeter' dizisinde rol alan Ertan Saban, 17 Eylül Perşembe günü Kanal D'de yeni ekrana gelecek Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonu ekibinde yer alacak.

Ertan Saban
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Kurtlar Vadisi Pusu
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