Kurtlar Vadisi Pusu Oyuncuları - Kurtlar Vadisi Pusu Tüm Bölümleri - Kurtlar Vadisi Pusu Yeni Katılan Oyuncular

Yapımcılığını Pana Film’in üstlendiği, başrollerinde Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Ali Buhara Mete gibi önemli isimlerin yer aldığı “Kurtlar Vadisi Pusu”nun yeni sezon hazırlıkları başladı.
Defne Samyeli
Sağır Oda, Elveda Rumeli,Sakarya Fırat ve Kılıç Günü dizilerinde yer alan Ertan Saban Kurtlar Vadisi Pusu kadrosuna dahil oldu.
Ertan Saban Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için saçlarını civciv sarısına boyattı. 'Mutlu Ol Yeter' dizisinde rol alan Ertan Saban, 17 Eylül Perşembe günü Kanal D'de yeni ekrana gelecek Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonu ekibinde yer alacak.
Ertan Saban