Kurtlar Vadisi Pusu Oyuncuları Çanakkale’de!

Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu 'nun başrol oyuncuları, Çanakkale'ye geldi. Başrol oyuncuları Necati Şaşmaz , Cahit Kayaoğlu, Defne Samyeli, Erhan Ufak, Ertuğrul Şakar ve Televizyon Programcısı Bekir Develi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Genç Liderler Topluluğu ve AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan'ın destekleriyle İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu.

Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen etkinliğe; AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı Ali Doğan, GEŞAT Genel Müdürü Volkan Uslu, Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazısı, Türk Telekom İşe Alım Müdürü M. Erkan Aydın, Halkbank İnsan kaynakları Bölüm Müdürü Haydar Haydaroğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra kalabalık bir öğrenci topluluğu katıldı.

Kariyer Günleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan yaptı. Turan, yaptığı konuşmada, "Geçen sene tam bu tarihlerde, bu saatlerde Milli Takımımızın kıymetli oyuncularıyla Kariyer Günleri'ni başlatmıştık. Bugün sinemamızın tabiri caizse milli futbolcularıyla birlikteyiz. Çanakkale'mize kıymet katan hangi etkinlik varsa; markamızı kuvvetlendiren çaba varsa destek olmak Çanakkale'nin evladı olarak bizim hepimizin görevidir diye düşünüyorum" dedi.

Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ise kariyer sürecini anlattı. O günlerden bu yana çok sorunlar yaşadığını belirten Şaşmaz, "Hala sıkıntılarımız bitmedi. Hala günümüzde sıkıntılar olmakta. Yıllar önce mafya sıkıntısı vardı. Mafyayla mücadele ettik. Kurtlar Vadisi Türkiye'de abisi olmadan, sokaklarda iş yapamaz durumlarından bugün demokrasinin olduğu daha huzurlu bir yere geldik. Artık günümüzde dış mihrakların parmakları itelemeleriyle bazı şeyler olmakta. Bizi birbirimize düşürüp, bu ülkeyi bölme çabasında olduklarını artık herkes fark ediyor. Biz bölünmeyeceğiz. İnşallah bölünmeyiz. Kurtlar Vadisi yıllarca bu milli çizgide devam etti" diye konuştu.

'KAFASINA SIKIYORUZ' CEVABI SALONU KAHKAHAYA BOĞDU

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı soru cevap kısmına geçildi. Üniversite öğrencisi Enes Temel'in Necati Şaşmaz'a 'Organizasyonlarda çıkan sorunları nasıl hallediyorsunuz' sorusu ünlü oyuncudan güldüren bir cevap geldi. Şaşmaz, "Kafasına sıkıyoruz. Ama kişilerin kafasına değil, soruların kafasına sıkıyoruz. Kriz yönetimi çok önemli bir yönetimdir. Kurtlar Vadisi Terör dizisi kaldırıldığında her şeyimiz ortada kalmış ve bir şey yapmak zorundasınız. Hayatınızın dönüm noktaları bu kriz yönetimleri ile başlar. Size bir sorun geldiğinde o sorunun özüne inmek zorundasınız. O sorun geldiği sırada şiddetlidir siz o anda ondan başka bir şey göremezsiniz. Eğer sorunun özüne inerseniz. O sorunu çözebilirsiniz. Sorunlarımızın sıkın kafasına gitsin" dedi.

Cevabın ardından salonda bulunan seyirciler kahkahaya boğuldu.

KURTLAR VADİSİ EKİBİNDEN ÇANAKKALE FİLMİ

Son olarak salondaki dinleyiciler adına bir soru soran AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, 'Çanakkale bu ülkenin ön sözü, milli şuurumuzun başkenti. Çok farklı filmler yapıldı. Senaryolar yazıldı. Ancak yabancıların, Anzakların çektiği filmler dünyada daha fazla karşılık buldu. Bu ekip güzel bir tarihi film yapabilir mi?' dedi.

Yöneltilen soruyla birlikte ayağa kalkan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, "Binlerce film yapsak azdır. Çünkü binlerce, on binlerce, yüz binlerce şehidimiz var. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Her biri ayrı bir eser bırakmış gitmiş bu topraklara. Hiçbir şey bırakmasalar, kendi temiz kanlarını bırakmışlar. Onlara layık hikayeler çıkartalım. Sizlere sunalım. Evet yapalım" şeklinde cevap verdi.