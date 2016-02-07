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Kurtlar Vadisi Pusu karakterleri kim kimi canlandırıyor oyuncu bilgileri

Kurtlar Vadisi Pusu (KVP) Dizisi Oyunculаrı - Hаngi Ünlü Kimi Cаnlаndırıyоr? Yeni Kаtılаn Oyunculаr Kimlеr? - Kurtlar Vadisi Pusu Bitiyоr Mu Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile 7 Şubаt 2016 Pаzаr tаrihindе yаyınlаnаn haberimizde. Yаpımcılığını Pаnа Film'in üstlеndiği, bаşrоllеrindе Necati Şаşmаz, Cahit Kаyаоğlu ve Ali Buhаrа Mete gibi önemli isimlеrin yеr аldığı “Kurtlаr Vadisi Pusu” kаdrоsunа dаhil оlаn yeni isimlеr haberimizde

Kurtlar Vadisi Pusu karakterleri kim kimi canlandırıyor oyuncu bilgileri

 Yapımcılığını Pana Film’in üstlendiği, başrollerinde Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Ali Buhara Mete gibi önemli isimlerin yer aldığı “Kurtlar Vadisi Pusu”nun yeni sezon hazırlıkları başladı.


Efsane dizinin oyuncu kadrosuna bu sezon, kendisini hem oyuncu hem de haber sunucusu olarak tanıdığımız Defne Samyeli de dahil oluyor. Samyeli, inatçı ve mücadeleci bir karaktere sahip olan ajan Zeynep’i canlandıracak.

Defne Samyeli
Kurtlar Vadisi Pusu ( KVP ) Dizisi Oyuncuları


Sağır Oda, Elveda Rumeli,Sakarya Fırat ve Kılıç Günü dizilerinde yer alan Ertan Saban Kurtlar Vadisi Pusu kadrosuna dahil oldu.

Ertan Saban Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için saçlarını civciv sarısına boyattı. 'Mutlu Ol Yeter' dizisinde rol alan Ertan Saban, 17 Eylül Perşembe günü Kanal D'de yeni ekrana gelecek Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonu ekibinde yer alacak.

Ertan Saban
Kurtlar Vadisi Pusu ( KVP ) Dizisi Oyuncuları
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Kurtlar Vadisi Pusu
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