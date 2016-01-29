Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kurtlar Vadisi Pusu 282.Bölüm Fragmanı Polat Alemdar Öldü mü? Polat Alemdar bu bölümde ölecek mi?

Kurtlar Vadisi Pusu 282.Bölüm Fragmanı yayınlandı, son bölümde vurulan Polat Alemdar Öldü mü? son bölümde vurulan Polat Alemdar bu bölümde ölecek mi? Kurtlar Vadisi dizisinin son bölümü hakkında bilgilere haberimiz detayından ulaşabilirisniz

Kurtlar Vadisi Pusu 282.Bölüm Fragmanı Polat Alemdar Öldü mü? Polat Alemdar bu bölümde ölecek mi?

 Kanal D'nin İzlenme Rekorları Kıran reyting Rekortmen Dizisi Kurtlar Vadisi Pusu 282.Bölüm Özeti Ve Tüyoları yayınalndı. Polat Oğlu Yusuf'u Kurtarabilecek'mi? Zeynep Oğluna Karşılık Polat'a Gölgeyi Verebilecek'mi? Tüm Bu Soruların Cevabı Kendi Günü Saati Kanalında Bizlerle



Kurtlar Vadisi Pusu 281.Bölüm Özeti:



Geçtiğimiz haftanın finalinde Gölge’yle gizli bir anlaşma yapan Zeynep, Polat Alemdar’ı Gölge’ye teslim etmişti.


Buluşma yerine gittiklerinde karşısında Gölge’yi gören ve etrafı sarılan Polat, Zeynep tarafından oyuna getirildiğini anlayınca soğukkanlılığını kaybetmez; çünkü bütün ihtimalleri düşünmüştür. Kurnazca bir yöntemle etkisiz hale getirdiği Gölge’yi rehin alarak gözden kaybolur.


Polat, Gölge’yi KGT elemanlarının mezarlığına götürür. Burada ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Bu esnada sürpriz bir olay gerçekleşir.


CAHİT İŞ BAŞINDA

Gölge’nin adamı Jürgen’in amacı Safiye ve Elif’i kaçırıp Polat’a karşı koz olarak kullanmaktır. Bunu tahmin eden Polat, Cahit’ten Elif ve Safiye’yi güvenli bir yere götürmesini ister. Yolda Cahit, Jürgen’in saldırısına uğrar…


YUSUF’UN İMTİHANI

Hayatının en büyük imtihanıyla karşı karşıya olan Yusuf ise, içinde kopan fırtınaları dindirmek için Murali’nin ocağına sığınır. Murali’den duyduğu sözler onun için güvenli bir liman olmuştur artık. Bölümün finalinde Yusuf, Polat Alemdar’ın hayatını değiştirecek çok önemli bir hamle yapar.  


KURTLAR VADİSİ PUSU SON.BÖLÜM ÖZETİ:


 Türkiye'nin En Çok İzlenen En Çok Yayınlanan Fenomen Dizisi Kurtlar Vadisi Pusu Yeni Bölümde Neler Oldu. Polat Alemdar Oğlu Olarak Öğrendiği Yusuf Hakkında Hangi Bilgilere Ulaştı. Zeynep Oğlu Yusuf'u Nasıl Koruma Altına Almayı Düşünüyor. 



 

Bir Taraftan Babası Bir taraftan Yüce Konsey Karşısında Aklı Tamamen Karışan Yusuf Hayatında Yeni Bir Yol'mu Çizecek Polat Alemdar Oğlu usuf'u Kendi Ekibine Alıcak'mı? Tüm Bunlar Yaşanırken Zeynep Nasıl Bir Tavır Alıcak?Gölge Sırrı Kılıcın Peşinde Kılıca Ulaşıcak'mı?Kılıc'ın Sergilendiği Davete Hoca'da Davetlidir Hoca İle Gölge Karşılaşacak'mı?
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Kurtlar Vadisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.