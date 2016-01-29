Kurtlar Vadisi Pusu 282.Bölüm Fragmanı Polat Alemdar Öldü mü? Polat Alemdar bu bölümde ölecek mi?

Kanal D'nin İzlenme Rekorları Kıran reyting Rekortmen Dizisi Kurtlar Vadisi Pusu 282.Bölüm Özeti Ve Tüyoları yayınalndı. Polat Oğlu Yusuf'u Kurtarabilecek'mi? Zeynep Oğluna Karşılık Polat'a Gölgeyi Verebilecek'mi? Tüm Bu Soruların Cevabı Kendi Günü Saati Kanalında Bizlerle
Kurtlar Vadisi Pusu 281.Bölüm Özeti:
Gölge’nin adamı Jürgen’in amacı Safiye ve Elif’i kaçırıp Polat’a karşı koz olarak kullanmaktır. Bunu tahmin eden Polat, Cahit’ten Elif ve Safiye’yi güvenli bir yere götürmesini ister. Yolda Cahit, Jürgen’in saldırısına uğrar…
Hayatının en büyük imtihanıyla karşı karşıya olan Yusuf ise, içinde kopan fırtınaları dindirmek için Murali’nin ocağına sığınır. Murali’den duyduğu sözler onun için güvenli bir liman olmuştur artık. Bölümün finalinde Yusuf, Polat Alemdar’ın hayatını değiştirecek çok önemli bir hamle yapar.
KURTLAR VADİSİ PUSU SON.BÖLÜM ÖZETİ:
Türkiye'nin En Çok İzlenen En Çok Yayınlanan Fenomen Dizisi Kurtlar Vadisi Pusu Yeni Bölümde Neler Oldu. Polat Alemdar Oğlu Olarak Öğrendiği Yusuf Hakkında Hangi Bilgilere Ulaştı. Zeynep Oğlu Yusuf'u Nasıl Koruma Altına Almayı Düşünüyor.
Bir Taraftan Babası Bir taraftan Yüce Konsey Karşısında Aklı Tamamen Karışan Yusuf Hayatında Yeni Bir Yol'mu Çizecek Polat Alemdar Oğlu usuf'u Kendi Ekibine Alıcak'mı? Tüm Bunlar Yaşanırken Zeynep Nasıl Bir Tavır Alıcak?Gölge Sırrı Kılıcın Peşinde Kılıca Ulaşıcak'mı?Kılıc'ın Sergilendiği Davete Hoca'da Davetlidir Hoca İle Gölge Karşılaşacak'mı?