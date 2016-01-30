Kurtlar Vadisi Pusu 282.Bölüm 2. Fragmanı izle

Kurtlar Vadisi Pusu 281.Bölüm Özeti:



Geçtiğimiz haftanın finalinde Gölge’yle gizli bir anlaşma yapan Zeynep, Polat Alemdar’ı Gölge’ye teslim etmişti.

Buluşma yerine gittiklerinde karşısında Gölge’yi gören ve etrafı sarılan Polat, Zeynep tarafından oyuna getirildiğini anlayınca soğukkanlılığını kaybetmez; çünkü bütün ihtimalleri düşünmüştür. Kurnazca bir yöntemle etkisiz hale getirdiği Gölge’yi rehin alarak gözden kaybolur.

Polat, Gölge’yi KGT elemanlarının mezarlığına götürür. Burada ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Bu esnada sürpriz bir olay gerçekleşir.

CAHİT İŞ BAŞINDA

Gölge’nin adamı Jürgen’in amacı Safiye ve Elif’i kaçırıp Polat’a karşı koz olarak kullanmaktır. Bunu tahmin eden Polat, Cahit’ten Elif ve Safiye’yi güvenli bir yere götürmesini ister. Yolda Cahit, Jürgen’in saldırısına uğrar…

YUSUF’UN İMTİHANI

Hayatının en büyük imtihanıyla karşı karşıya olan Yusuf ise, içinde kopan fırtınaları dindirmek için Murali’nin ocağına sığınır. Murali’den duyduğu sözler onun için güvenli bir liman olmuştur artık. Bölümün finalinde Yusuf, Polat Alemdar’ın hayatını değiştirecek çok önemli bir hamle yapar.



Canlı bomba tuzağını Zeynep’in yardımıyla boşa çıkaran Polat Alemdar, Gölge’ye terzi üzerinden ulaşmaya çalışırken, Cahit’le birlikte düştüğü pusudan Erhan’ın yardımıyla son anda kurtuluyor. Polat ve Cahit uzun uğraşlar sonucunda amaçlarına ulaşıyor ve Gölge’ nin izini sonunda buluyor. Ancak ikiliyi büyük bir sürpriz bekliyor.

KGT’deki bütün adamlarını Gölge’nin saldırısı sonucu kaybeden Polat Alemdar, Hocaya da danışarak KGT’yi yeniden yapılandırmak için harekete geçiyor.

Geçtiğimiz haftanın finalinde gerçek annesinin Zeynep olduğunu öğrenen Yusuf ise, kendi gerçeğinin peşine düşüyor. Doğum kayıtlarının peşine düşen Yusuf bir kez daha Zeynep'in karşısına çıkarken, bu karşılaşma Zeynep'in Yusuf hakkında aklının karışmasına neden oluyor.

Şedid’i kendi çıkarları için kullanan John Smith ise Avrupa’daki saf Müslüman gençleri devşirmek için kirli planlarını uygulamaya koyuyor.

Kurtlar Vadisi Pusu 273.Bölüm Özeti

BOMBA PATLIYOR MU?

Geçtiğimiz haftanın finalinde Gölge’nin Polat Alemdar’a kurduğu canlı bomba tuzağına tanık olmuş; Zeynep’in, Polat’ı tuzaktan kurtarmak için yaptığı hamleyi heyecanla izlemiştik. Şimdi herkesin merak ettiği soru şu… Polat Alemdar, basın toplantısına canlı bomba sokup içeride bulunan herkesi havaya uçurmaya karar veren Gölge’nin kirli planını boşa çıkarmak için nasıl bir yöntem kullanacak?

Gölge ise Polat Alemdar’a yardım eden Zeynep’e olan öfkesini onu ölümle tehdit ederek gösteriyor… Böylece aynı amaç için mücadele eden ikilinin arası Polat nedeniyle açılıyor…

PUSAT İŞ BAŞINDA

Hapisten çıktıktan sonra ekibe katılan Pusat, Altay’ın oğlunu Safiye ve Elif’in İsviçre’de yaşadığı eve götürerek güvene alıyor. Oğlunun güvende olduğunu öğrenen Profesör Altay ise medyanın önünde Türkiye’nin yeraltı zenginlikleriyle ilgili elde ettiği bütün bilgileri anlatıyor…

FİNALDEKİ BÜYÜK SÜRPRİZ

İzleyicileri finalde çok büyük bir sürpriz beklerken, Yusuf kendisiyle ilgili önemli bir gerçeği öğreniyor.

Kurtlar Vadisi Pusu 272.Bölüm Özeti:

GÖLGE NASIL KARŞILIK VERECEK?

Geçen haftanın finalinde, Suriye’deki en büyük silah deposunu havaya uçuran Polat Alemdar karşısında Gölge’nin çaresizliğine tanıklık etmiştik. Peki Gölge, Polat’tan aldığı bu ağır darbeye nasıl karşılık verecek?

TÜRKİYE’NİN YERALTI ZENGİNLİKLERİ

Kurtlar Vadisi Pusu’da bu hafta önemli bir gelişmeye tanık olacağız. Profesör Anadolu ve öğrencisi Altay, uzun yıllardır gizlice sürdürdükleri Türkiye’nin maden zenginlikleriyle ilgili araştırmalarını Polat Alemdar’ın desteğiyle kamuoyuyla paylaşmaya karar veriyorlar.

Altay’ın basın toplantısına hazırlandığını öğrenen Gölge ise, bunu engellemek için planlarını devreye sokuyor.

TİLKİ - KARUN ORTAKLIĞI

Polat Alemdar’dan öcünü almak için yemin eden Tilki ise hedefine Polat’ın en yakınındaki isimlerden birini koyuyor. Karun’un da yardımıyla Safiye'nin izini bulmaya çalışan Tilki, büyük bir sürprizle karşılaşıyor.

YUSUF ACI GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Yusuf, Zeynep hakkında araştırma yaparken Azra'nın kaçırıldığını öğreniyor ve Azra’yı kurtarmak için hemen harekete geçiyor.Kurtlar Vadisi Pusu hayranlarını, yine soluksuz izleyeceği bir bölüm daha bekliyor.