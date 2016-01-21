Kurtlar Vadisi Pusu 281. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Geçtiğimiz haftanın finalinde Yusuf, Büyük Konsey’den aldığı talimat doğrultusunda Polat Alemdar’a pusu kurmuş ve tam tetiği çekmek üzereyken bölüm sona ermişti.



POLAT VE YUSUF KARŞI KARŞIYA



Hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kalan Yusuf o anda hiç beklemediği bir olaya şahit olur ve amacını gerçekleştiremez. Şimdi hamle sırası Polat Alemdar’dadır.

Polat, “Vicdanını pusula yap kendine. Rehberini doğru seç, doğru yolda olduğuna inanıyorsan tereddüt etme” diyerek Yusuf’a unutulmaz bir ders verir…

ZEYNEP’TEN POLAT’A OYUN



Zeynep ise oğlu Yusuf’u korumak için Polat Alemdar’a Yusuf’a dokunmaması karşılığında Gölge’yi vermeyi teklif eder. Ancak Zeynep’in gerçek niyeti hiç de göründüğü gibi değildir…

GÖLGE, SIRLI KILICIN PEŞİNDE



Gölge, Karun’un bahsettiği Babil’in son kralı Belşezzar’ın Topkapı Sarayı’nda saklanan sırlı kılıcını ele geçirmek için harekete geçer. Gölge’nin planı bir sergi için nakledilen kılıcı taşınma sırasında çalmaktır. Ancak bu planı suya düşer. Serginin organizatörü ise Fehmi Kuzuzade’dir…

Kılıcın sergileneceği sergiye Hoca da davetlidir. Hoca, Cahit’le birlikte sergiye gider ancak Gölge, kılıcı çalmak için sergiyi basar. Bu esnada Cahit’le Gölge’nin adamları arasında heyecanlı bir kovalamaca başlar…



Geçtiğimiz haftanın finalinde Yusuf’un kendi oğlu olduğunu öğrenen Polat Alemdar, bu sarsıcı gerçeği kabul etmekte zorlanır. Öktem Polat’ı söylediklerine inandırmak için Aslan Akbey’in gizli belgelerinin saklandığı gizemli bir yere götürür. Polat öğrendikleri karşısında büyük bir şok yaşar…

Polat Alemdar’ın önünde büyük bir sınav daha vardır. Yusuf’un Baronlar tarafından görevlendirildiğini öğrenen Polat’ı bundan sonra nasıl bir gelecek beklemektedir?

YUSUF, POLAT’IN PEŞİNDE!

Yusuf ise artık hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağının farkındadır. Polat Alemdar’ın gerçek babası olduğunu henüz bilmeyen Yusuf, Büyük Buluşma’da kendisine verilen Polat’ı öldürme görevi için harekete geçmeye karar verir.

GÖLGE’DEN KARUN’A YENİ YIL HEDİYESİ

Suriye’deki 2 bin 500 yıllık tarihi kenti yağmalayan Gölge büyük bir manevrayla çaldığı tarih eserleri Karun’a hediye eder. Bu jest karşısında büyülenen Karun Gölge’ye hayalindeki Babil Devletini kurması için tam destek verir. Ancak Karun’un bir şartı vardır. Eğer amacını ulaşmak istiyorsa, Babil’in son kralı Belşezzar’ın Topkapı Sarayında saklanan sırlı kılıcını ele geçirmesi gerekmektedir.