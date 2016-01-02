Kurtlar Vadisi Pusu 278. Son bölüm fragmanı dizi izle

Yeni sezon başında defne samyeli, Ertan Saban ve Luran Ahmedi'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölüm için heyecan dorukta. Perşembe akşamlarını kasıp kavuran Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D'nin yayın akışında yer almaması, vadi severleri meraklandırdı. Peki bu hafta ekrana gelmesi beklenen Kurtlar Vadisi Pusu 278. bölümü yayınlanmayacak mı?
Bu sezon 13.sezonun içinde olan ve her geçen hafta biraz daha heyecan kazanan Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Başrollerini Necati Şaşmaz
, Cahit Kayaoğlu, Defne Samyeli, Erhan Ufak ve Ertan Saban gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi 278. bölümü yılbaşı özel programları nedeniyle yayınlanmayacak. Efsane dizi
7 Ocak Perşembe akşamı kendi saatinde kaldığı yerden devam edecek.
KURTLAR VADİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
En son 24 Aralık'ta izleyicileriyle buluşan Kurtlar Vadisi Pusu'da geçen hafta ekran başındakileri, oldukça ilginç ve büyük bir sürpriz bekliyordu. Polat Alemdar
'ın 10 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin 97. Bölümünde, 2015 yılında kendisine ulaştırılması için gönderdiği zarfın sırrı ortaya çıktı. Büyük Konsey Stonehenge'de toplanıyor. Dünyayı yöneten büyük hanedanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantının katılımcıları arasında Polat Alemdar ve Kuzuzade ailesini temsilen Yusuf da vardır.Davetiyeleri dağıtma görevi verilen Zeynep, Polat'a konsey toplantısına katılmamasını tavsiye ederken, Polat Alemdar'ın ise bu fırsatı kaçırmaya hiç niyeti yoktu. Karun'un talimatıyla harekete geçen John Smith ve Ariel, Irak
'ta bulunan Hoca'yı düzenledikleri bir operasyonla kaçırıldı. Amaçları Hoca'yı etkisiz hale getirerek Türkiye'nin bölge üzerindeki etkisini kırmaktı. Bu sırada Hoca'yı korumakla görevli Cahit ve Yasin tuzağa çekildi. Ancak Hoca'ya hiç ummadığı bir yerden, Gölge'den destek gelir ve Hoca kurtuldu. Peki Polat Alemdar'ın kurşunlarının hedefi olan Gölge neyin peşindeydi? Polat Alemdar ise bu sayede hem Gölge'nin yaşadığını öğrenir, hem de can düşmanının Hoca'yı neden kurtardığını merak etti.