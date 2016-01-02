Kurtlar Vadisi Pusu 278. Son bölüm fragmanı dizi izle

Yeni sezon başında defne samyeli, Ertan Saban ve Luran Ahmedi'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölüm için heyecan dorukta. Perşembe akşamlarını kasıp kavuran Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D'nin yayın akışında yer almaması, vadi severleri meraklandırdı. Peki bu hafta ekrana gelmesi beklenen Kurtlar Vadisi Pusu 278. bölümü yayınlanmayacak mı?



Bu sezon 13.sezonun içinde olan ve her geçen hafta biraz daha heyecan kazanan Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Başrollerini Necati Şaşmaz , Cahit Kayaoğlu, Defne Samyeli, Erhan Ufak ve Ertan Saban gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi 278. bölümü yılbaşı özel programları nedeniyle yayınlanmayacak. Efsane dizi 7 Ocak Perşembe akşamı kendi saatinde kaldığı yerden devam edecek.

KURTLAR VADİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?