Kurtlar Vadisi Pusu 276. Son bölüm fragmanı izle

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İlk bölümü 15 Ocak 2003 tarihinde izleyicisiyle buluşan Kurtlar Vadisi, 2007 yılı itibariyle adına Pusu ekleyerek Kurtlar Vadisi Pusu oldu. Her sezon yenilenen kadrosuyla ilk günkü heyecanını hiç kaybetmeden izlenmeye devam eden macera dolu dizide son derece heyecanlı aksiyon içeren sahneler de yer alıyor. Kurtlar Vadisi Pusu konusu Polat Alemdar ve adamlarının ülkeyi karanlık güçlerin oyunlarından koruma amacıyla girdiği son derece tehlikeli mücadelesini içeriyor.

Kurtlar Vadisi Pusu oyuncuları

Kurtlar Vadisi Pusu oyuncu kadrosu ise oldukça başarılı. Her ne kadar diziden ayrılan isimleri gözlerimiz arasa da değişmez karakter Polat Alemdar’ı başrolde Necati Şaşmaz canlandırmaya devam ediyor. Polat Alemdar’ın en yakın adamları Cahit Kayaoğlu Cahit rolüne, Erhan Ufak Güllü Erhan rolüne hayat veriyor. Bu sezon dizi kadrosuna dahil olan Defne Samyeli ise Zeynep (Asya) rolü ile karşımızda. Defne Samyeli başarılı oyunculuğu ile göz dolduruyor. Yeni sezon oyuncularından Gölge rolündeki Ertan Saban Gölge dizinin kötü adamlarından biriydi ancak son bölümde Polat’ın kurşunlarına hedef olan Gölge bundan sonraki bölümlerde karşımıza çıkmayabilir. Gaye Gürsel (Safiye), Görkem Sevindik (Pusat), Ayla Algan (Profesör Anadolu), Levent Can (Fehmi), Yılmaz Meydaneri (Hakkı), İbrahim Gündoğan (Mete), Orhan Edip Ertürk (Tilki Andrei) Selahattin Bel (Raskoln), Ertuğrul Şakar (Yasin Komutan), Levent Sülün (John Smith), Doğuhan Güney (Yusuf Kuzuzade), Batuhan Güney (Kenan Kuzuzade), İsmail Aydın (Süha), Vural Yayan (Hoca), Selahattin Töz (Sadık Britani), Özgür Teke (Ozi), Doğa Sakarya (Elif), Algis Kybartas (Algis), Adnan Erdoğan (Deli Hüsnü), Luran Ahmeti (Ariel), Mauro Martino (Karun) dizide yer alan diğer oyuncular.



Polat Alemdar son bölümde izini bulduğu Gölge’yi çatışmada vurmuştu. Ancak yeni bölümde çatışma alanında Gölge ortadan yok olur. Adamlarına her yeri didik didik aramalarını söylese de Gölge gitmiştir.

Yusuf babasıyla konuşmak için şirkete gelir. Ona Öktem Ertürk’ü sorar. Babası tanımadığını söyler ve Yusuf’un annesini araştırdığını anlar. Fehmi Kuzuzade harekete geçer.

Polat Gölge’nin adamlarının kendi adamlarıyla aynı kıyafet giymesine rağmen herhangi bir kaza yaşanmamasından dolayı komutanı tebrik eder. Yasin komutan Ağrı’da yaşadığı benzer bir anıyı anlatır. Polat ekibin kıyafetlerinde sancağın görünür şekilde olmasını ister.

Gölge’nin arkasındaki karanlık güçler Gölge’nin vurulmasını yorumlar. Dengelerin bozulduğundan bahsederler. Gölge’nin bildiğini okumasından rahatsızlardır. Gölge’nin Asya’ya olan zaafı yüzünden bombayı patlatamamasının işlerine engel olduğunu söylerler. John Smith’e yeni görev vermeye karar verirler. Polat’ı tuzağa düşürecek bir eylem planı yapılacaktır. Polat’ın Şedid’le ortak hareket ettiğini gösteren bir algı operasyonu hazırlayıp ülkeyi savaşa sokmayı planlarlar.

Polat, Toryum işletilen nükleer santraller ile ilgili şirketlerin araştırılmasını ister. Gölge’nin balından beri toryum enerjisinin peşinde olduğunu anlar. Hemen hocayla görüşmeye karar verir.

Kardeşi Stefan’ın öldürmesine yardım eden Dağıstanlıyı sorgulayan Tilki Andre, Polat Alemdar’ın ailesine ulaşmak için onu bilgi vermeye ikna eder.



Gölge’nin robot resmini çizdiren Polat, hocaya resmini gösterince hoca onu tanır. Kendisine iş teklifi yapan adamlardan Ferdinand olduğunu söyler. Gölge’nin Ferdinand olduğunu öğrenen Polat, onun yeni nesil enerji kaynaklarına sahip olup dünyaya hakim olmak peşinde olduğunu fark eder. Bu yüzden de sadece Gölge’yi bulmak değil, asıl yapılması gerekenin kimin gölgesi olduğunu bulmak olduğunu söyler.

Fehmi Kuzuzade, Yusuf’un annesini arayışına engel olmanın bir yolunu arar. Öktem hocayla ilgili bilgi toplanmasını ister. Yusuf’un bu meseleye kafayı takmasının sebebi olarak Polat Alemdar’ı görür. Bu işten tek çıkarı olan kişinin Polat olduğunu düşünür. Bu sırada Kenan, Azra ve Yusuf, birlikte yemektelerdir. Kenan lavaboya gittiği sırada birini yumruklar. Restauranttan çıkmaya karar veren Yusuf otoparkta aynı adamla karşılaşır. Adam yanına 4 adam daha toplayıp Yusuf’u dövdürecektir. Ancak Yusuf hepsini tek başına yere serer.

Cahit ekibe yeni giren Muhsin’i getirir. KGT ile bağlantıyı sağlayacak adamları artık Muhsin’dir.

Cahit ve Polat İsviçre’ye gider. Polat’ın kızı ve kardeşini koruyan Pusat’ı uykuda yakalayınca kızar. Adamlarını toplayan Pusat onları azarlar. Cahit de adamları dikkatsizliklerinden dolayı azarlar. Kiminin silahını gizlice almış, kiminin şarjörünü almıştır ancak hiçbirinin haberi yoktur.

Fehmi Kuzuzade, Asya ile görüşür. Onunla çalışmak istediğini söyler. Oğlu Yusuf ile ilgili özel bir görev talep eder. Yusuf’un tehlikede olduğunu düşündüğünü, ancak Yusuf böyle bir şey istemeyeceği için gizli olarak yürütülmesi gerektiğini söyler. Ancak gizli kalmayacak ilk günden takip edibi kendini ele verecektir.

Polat’ın kızıyla sohbetinde son zamanlarda iyice artan Müslüman karşıtı algı operasyonlarından bahsedilir. Yurtdışında Müslümanlara karşı davranışlar ve tehlike algısına gönderme yapılır. Hoca da gelir ve oğluyla buluşur. Polat’a onu da İstanbul’a götüreceğini söyler.



Andre’den Safiye karşılığında Polat’ın adamını onlara vermesini isterler.

Dağıstanlı acil olarak Polat Alemdar’la görüşmek ister. Onun İsviçre’de olduğunu öğrenir ve Andre’ye anında bilgi verir. Sonra Polat’a gider ve Andre’nin yaşadığını söyler. Polat şaşırır ancak sadece bu bilgiyi vermek için onca yolu geldiğine inanmaz. Kendisinin izlendiğini bilen Dağıstanlı, ayağıyla yere çizdiği şekillerle Polat’a gizlice mesaj verir. O sırada fotoğrafları çekilen ve ses kaydı alınan görüşme üzerinden, planlanan canlı bomba saldırısının Polat’ın üzerine kalması sağlanacaktır.

Dağıstanlı’ya canlı bomba kıyafeti giydirirler ve bir alışveriş merkezine gönderirler. Terzinin özel olarak hazırladığı Noel Baba kıyafeti ile Dağıstanlı avmye gider. Polat ve Cahit peşindedir. Canlı bomba yeleği giydiğini fark eden Polat ve Cahit harekete geçer. Dağıstanlı’ya İsrail bankasının önünde gitmesi söylenir. Bomba orada patlatılacaktır. Ancak kirli emelleri Polat Alemdar’ın planı sayesinde gerçekleşmez. Bomba patlatılmadan Dağıstanlı’nın yeleği çıkarması sağlanır.

Tilki Andre, Safiye ve çocukların kaldığı eve gelmiştir. Onlara silahını doğrultur. Tam o sırada Elif ışığı kapatır. Ve silah patlar.

Polat herkesi kurtarmasına rağmen polis gelir ve Polat’a teslim olmasını söyler.

Kurtlar Vadisi Pusu 276. Bölüm fragman

Kurtlar Vadisi yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda burada olacak...

Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölüm fragmanı 276. Bölüm fragmanı, Kurtlar Vadisi son bölüm fragmanı yayınlandığı anda buradan izleyebilirsiniz...

