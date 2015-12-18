Kurtlar Vadisi Pusu 276. Son bölüm fragmanı dizi izle

Perşembe akşamları milyonları ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi Pusu 276. son bölüm ile ekrana geldi. Nefes kesen sahneleriye gündeme bomba gibi düşen Kurtlar Vadisi Pusu bu hafta da yine çok konuşulacak sahneler yaşandı.

Nefes kesen son bölüm ardından Kurtlar vadisi Pusu 277. bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Kurtlar vadisi Pusu 277. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacak...

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

POLAT ZOR DURUMDA!

İsviçre Polisi Polat, Cahit ve Dağıstanlı’yı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürür. Polis patlamadan Polat Alemdar’ı sorumlu tutmaktadır. Ariel ve Smith, kendilerini İnterpol görevlisi olarak tanıtarak, en büyük düşmanları Polat Alemdar’ı ele geçirip ondan ebedi olarak kurtulma derdindedir.

HOCA HEDEFTE…

Karun’un yeni hedefi ise aşiret liderleriyle görüşüp aralarındaki sorunları çözmek için Irak’a giden Hoca olacaktır. Karun bu sefer de adamlarına Hoca’yı etkisiz hale getirme talimatı verir.

Diğer yandan Yasin komutasındaki Siyah Sancak da hocayı korumak ve aşiretleri eğitmek maksadıyla Irak’a gider. Bu gelişme Ortadoğu’da gözü olan karanlık güçleri rahatsız eder. Ariel ve John Smith Irak’ta bulunan Cahit ve Yasin’e tuzak kurarken, aynı anda Hoca da hedeftedir…

SAFİYE’NİN TİLKİ’YE SÜRPRİZİ

Polat’tan intikamını almak için Safiye ve Elif’in İsviçre’de yaşadığı evi bulan Tilki’yi ise Safiye’nin sürprizi beklemektedir. Gafil avlanan Tilki’ye ummadığı bir yerden destek gelirken, bu sırada Pusat vurulur…

ZEYNEP YUSUF’UN ANNESİ Mİ?

Yusuf kendi gerçeğinin peşinde koşmaya devam ediyor. Zeynep’in evine gizlice giren Yusuf’un amacı DNA örneği alarak kafasındaki soru işaretlerine son vermektir.

Necati Şaşmaz'a Doğum Günü Sürprizi!

Kurtlar Vadisi Pusu’nun Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz yeni yaşına ekip arkadaşlarının düzenlediği sürpriz bir doğum günü kutlamasıyla merhaba dedi…

Kurtlar Vadisi Pusu setinde çekimler esnasında gerçekleştirilen ve Necati Şaşmaz’dan habersiz hazırlanan doğum günü kutlamasına dizinin sevilen oyuncuları Cahit Kayaoğlu, Defne Samyeli, Erhan Ufak, Gaye Gürsel, Ertuğrul Şakar ve Ayla Algan ile kamera arkası ekibi katıldı…

Çalışma arkadaşlarının yapmış olduğu bu sürpriz karşısında duygulanan Necati Şaşmaz, kendisi için hazırlanan pastayı kestikten sonra tebrikleri kabul etti…