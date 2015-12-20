Küçükçekmece’de şok olay kafasına sıktılar!

Kömürcü’nün İstanbul’da misafir olarak bulunduğunu söyleyen Ömer Aşık, "Kanarya Şahin Caddesi’ne giriyor. Caddeye girdiğinde orada gösteri yapıyorlar. Çocuğu durduruyorlar aracı kullanan da çocuk. O da durmak istemeyince ondan sonra kafasına sıkıyorlar av tüfeği tarzında bir silahla. Kolunu kaldırıyor, önce koltuğunun altında sonra da kafasına isabet eden kurşunla çocuk orada ölüyor." dedi.

DURMAK İSTEMEYİNCE ONDAN SONRA KAFASINA SIKIYORLAR



Kahraman Kömürcü’nün cenaze işlemleri için Sabah saatlerinde Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na gelen yakınlarından bazıları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kömürcü’nün kendisinin Antalya’da aşçı olarak çalıştığını ve ailesinin Malatya’da yaşadığını söyleyen Ömer Aşık, olay sırasında otomobilde 4 kişi bulunduğu söyledi. Kömürcü’nün Sefaköy’de tekstil işiyle uğraşan halasına yardım etmek için gittiğini ve çalışanları bırakmak için minibüsü kullandığını ifada eden Aşık, "Kanarya Şahin Caddesi’ne giriyor. Caddeye girdiğinde orada gösteri yapıyorlar. Çocuğu durduruyorlar aracı kullanan da çocuk. O da durmak istemeyince ondan sonra kafasına sıkıyorlar av tüfeği tarzında bir silahla. Kolunu kaldırıyor, önce koltuğunun altında sonra da kafasına isabet eden kurşunla çocuk orada ölüyor. .. vurma esnasında gaza mı basıyor ne olduysa kaldırıma çarpar araç takla atıyor. Aracın içinde başka insanlar da var onlarda hafif yaralı. İstanbul’da 1-2 gün kaldıktan sonra ailesinin yaşadığı Malatya’da gidecekti." dedi.

Kanarya’da yaşanan olumsuz olayların sıklıkla yaşandığını söyleyen Aşık, Oradaki Kanarya’daki insanlarla görüşün. Etraftaki bütün insanlarla görüşün. Bütün muhitteki insanlar bilirler. Her gün orada olay oluyor. Bu 4-5 senedir böyle. Biz şimdi ne yapalım sıradan vatandaşlarız. Canımız yandı 22 yaşında aslan gibi çocuk. Bu işlerle hiç alakası yok. Antalya’dan buraya gezmeye geliyor. Yazık günah değil mi? Ne söylesek bu çocuğu geri getirecek" dedi.





"GELİNİMİZ KÜRT AİLENİN KIZI"

Aşık ayrıca göstericilerin eylemlerden önce Şahin Caddesi üzerindeki esnafları tehdit ederek dükkanlarını kapattırdıklarını öne sürdü. 2009 yılında Küçükçekmece’de otobüse molotof atılması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren lise öğrencisi Serap Eser’in de uzaktan akrabaları olduğunu söyleyen Aşık, "... Bu sadece kendi ailemizden 3 kişinin başına gelenler. Bir tanesi yakılarak öldürüldü gencecik kız, bir tanesi darp edildi, şimdi de ... çocuk vuruldu. O çocukların hepsi ellerimizde büyüdü, gariban tertemiz insanlar" dedi. Kömürcü’nün annesininmuş’lu olduğunu söyleyen Aşık, "Bizim gelinimiz Muş’lu Kürt bir ailenin kızı. Bizim kan bağımız var, can bağımız var. Öldürenler bunun ne annesini ne Türk’lüğünü ne Kürt’lüğü şey yapmıyor." dedi.

"22 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUZU ARABANIN ÖNÜNE GEÇİP VURUYORLAR"

Kanarya Şahin Caddesi’nde 5 senedir esnaflık yaptığını ifade eden Kömürcü’nün dayısının oğlu Nurettin Kömürcü de şöyle konuştu: "Nalburculuk yaptım. Esnaflık yaparken adam resmen 'sen dükkanını kapatmazsan dükkanını molotof atacağız.’ diyerek esnafları bu şekilde yıldırıp orada bir şekilde çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun önüne kim geçecek? Devlet yok, polis yok, emniyet yok? Nasıl olacak bu iş size soruyorum? ..Bizim gencecik 22 yaşındaki çocuğumuz arabanın önüne geçip vuruyorlar. Nasıl olacak ne yapacağız? Oradan geçerken değil, arabayı durdurup aşağı ineceksiniz. Aşağı inmediği için bu çocuğu orada vuruyorlar. Oradan geçerken 'İşte araba oradan geçiyormuş’ hayır öyle değil ineceksin, inmediği için çocuğun kafasına sıkıyorlar." dedi.

Kahraman Kömürcü’nin cenazesi, Küçükçekmece Evliya Çelebi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanarya Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kahraman Kömürcü’nün yaşamına son veren silahın, YDG-H'li olduğu iddia edilen bir grubun Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonları protesto amacıyla gerçekleştirdiği izinsiz yürüyüş sırasında ateşlendiği, sağ kulak arkası ve sağ omzundan yaralanan Kömürcü’nün hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.