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Kredi notu nedir? - Bireysel Kredi Notu Sorgulama - TC Kimlik Numarası İle Kredi Notu Sorgulama

21 Ocak Perşembe tarihli haberimizde Bireysel Kredi Notu Sorgulama - TC Kimlik Numarası İle Kredi Notu Sorgulama gibi bilgilere haberimiz detayından rahatlıkla ulaşabileceksiniz

Kredi notu nedir? - Bireysel Kredi Notu Sorgulama - TC Kimlik Numarası İle Kredi Notu Sorgulama

 

Bankalarda ne kadar kredi ve kredi kartı limitiniz var? Ödemelerinizde unutmalar, gecikmeler olmuş mu? Şimdi kredi notunuzu öğrenmek çok kolay! Akbank Direkt Mobil’i indirin, kredi notunuzu hemen öğrenin.​ 

Kredi notu nedir?


Kredi Notu, kredi başvurusu yaptığınızda Akbank'ın ve diğer tüm bankaların baktığı referans notudur.


Kredi notu hesaplama işlemi nasıl yapılır?


Kredi notunuz geçmiş kredi ve kredi kartı ödeme bilgileriniz göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

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Kredi notu yükseltme işlemi nasıl yapılır?


Kredi notu yükseltmek için tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı düzenli bir şekilde ödemeniz gerekmektedir.Ödemelerinizi düzenli yaparak kredi notuzu yükseltmeniz mümkün.


Kredi notu ne anlama gelir?


0-500: Kredi alma ihtimali düşük olan puan türüdür.


500-800: Kredi başvurusu talebine riskle bakılan ancak ipotek veya kefil gösterme ile kredi verilebilecek olan puan türüdür.


800-1100: Kredi alması muhtemel olan az riskli gruptur.


1100-1400: Borçlarını zamanında ödeyebilen ve kredi notu iyi olan grupta yer almaktadır.


1400 ve üzeri: Kolayca kredi kullanabilen gruptur.​
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Kredi Notu Sorgulama
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