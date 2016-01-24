Kpss Yerleştirme Harcı - 2016/1 KPSS Yerleştirmelerine Kimler Başvurabilir Ne Zaman?

2016/1 KPSS Yerleştirmelerine Kimler Başvurabilir? 2016/1 KPSS Ne Zaman? - Kpss Yerleştirme Harcı Haberi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler ve detaylar en son dakika bilgileri ile 24 Ocak 2016 Pazar tarihinde yayınlanan haberimizde.Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'ndan 2016/1 KPSS yerleştirmelerine dair açıklama yapıldı. Yerleştirme ne zaman yapılacak ? Kimler başvurabilecek ? 2016 yılında gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin sınav ve sonuç açıklama takvimi ÖSYM başkanlığınca açıklandı. 2016/1 KPSS yerleştirmeleri detayları haberimizde...



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