KPSS Sonuçları ÖABT Açıklandı mı? - Kpss B Sınav Sonuçları - 2015 KPSS Sonuçları Bugün Açıklanıyor mu?

A Grubu Lisans ve öğretmen kadroları için yapılan 2015 KPSS sonuçları açıklanıyor mu? Yine öğretmenlere yönelik alan sınavı ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu iki sınavında aynı tarihte en geç 1 hafta içerisinde açıklanmış olması bekleniyordu.
Sonuçların bugün açıklanacağı umuluyordu.
Henüz Ösym açıklamış değil ve ne zaman açıklayacağı ile ilgili bir bilgi de paylaşmadı. 2015 KPSS sonuçları için haber
imizi izlemeye devam edin ve aşağıda sonuçlar iaçıklandığında verdiğimiz linke tıklayarak sonuç sayfanıza ulaşabilirsiniz
KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Testi ve son basamağı olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sona ermesinin ardından soru ve cevaplar tartışıldı, şimdi de sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Adaylar, sınavın genel olarak kolay olduğunu ve süre yönünden sıkıntı çekmediklerini söyledi. Bölümünün matematik olduğunu kaydeden bir aday ise, işlemlerin uzun sürmesinden dolayı süre sıkıntısı yaşadığını belirterek, KPSS adaylarının sınava hazırlık sürecinde yaşadığı sıkıntılara değindi. İkinci kez sınava girdiğini kaydeden aday, bu sınavdan umutlu olduğunu söyledi.
Sınav sorularının %10’undan oluşturulan Temel Soru Kitapçıklarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilecektir. Sınav sorularının tamamı ise ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminden 10 gün süreyle sadece ilgili sınav oturumuna başvuran adayların erişimine açılacaktır. İlgili sınav oturumuna başvuran adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden TC Kimlik Numaraları ve kişisel şifreleri ile başvurmuş oldukları sınav oturumunun sorularının tamamına erişebileceklerdir.
Sonuçlar açıklandığında haberimizdeki aşağıdaki linkten tıklayarak öğrenebilirsiniz: 2015 KPSS Sonuçları - KPSS ÖABT Sonuçları İçin Tıklayınız