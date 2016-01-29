KPSS Sonuçları ÖABT Açıklandı mı? - Kpss B Sınav Sonuçları - 2015 KPSS Sonuçları Bugün Açıklanıyor mu?

A Grubu Lisans ve öğretmen kadroları için yapılan 2015 KPSS sonuçları açıklanıyor mu? Yine öğretmenlere yönelik alan sınavı ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu iki sınavında aynı tarihte en geç 1 hafta içerisinde açıklanmış olması bekleniyordu.



Sonuçların bugün açıklanacağı umuluyordu Sonuçların bugün açıklanacağı umuluyordu . Henüz Ösym açıklamış değil ve ne zaman açıklayacağı ile ilgili bir bilgi de paylaşmadı. 2015 KPSS sonuçları için haber imizi izlemeye devam edin ve aşağıda sonuçlar iaçıklandığında verdiğimiz linke tıklayarak sonuç sayfanıza ulaşabilirsiniz

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Testi ve son basamağı olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sona ermesinin ardından soru ve cevaplar tartışıldı, şimdi de sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Adaylar, sınavın genel olarak kolay olduğunu ve süre yönünden sıkıntı çekmediklerini söyledi. Bölümünün matematik olduğunu kaydeden bir aday ise, işlemlerin uzun sürmesinden dolayı süre sıkıntısı yaşadığını belirterek, KPSS adaylarının sınava hazırlık sürecinde yaşadığı sıkıntılara değindi. İkinci kez sınava girdiğini kaydeden aday, bu sınavdan umutlu olduğunu söyledi.