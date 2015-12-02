KPSS 2. tercih sonuçları açıklandı!

KPSS 2015/2 tercih sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen ve ilk defa memur olarak atanacaklar için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Kamu kurumlarına yaklaşık olarak 2 bin 159 kişinin kadrolara atamasının yapıldığı 1 Aralık 2015 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen adayların, belirtilen tarihler arasında başvuruda bulundukları KPSS Sonuçlarını ve KPSS Sonuçları Öğrenme linkini haberimizden ve detaylı bilgileri ajanshaber.com’dan takip edebilirsiniz.



KPSS SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI!

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından dün yapılan sonrasında açıklandı. Kamu kurumlarındaki boş kadro ve pozisyonlara belirli şartları taşıyanların atanması olan tanımlanan KPSS 2015/2 yerleştirme sonuçları 1 Aralık tarihi itibarıyla açıklandı. Yaklaşık 2 bin 159 kadroya atamanın yapılacağı kpss sonuçları nereden öğrenilecek? sorusuna cevap olarak, adaylar KPSS yerleştirme sonuçlarını; ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. KPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri (KPSS-2015/2) tamamlandı. Sayısal verilere göre, 2 bin 159 kadro ve pozisyondan 2 bin 157'sine yerleştirme yapıldı.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANMASINDA ÖSYM’NİN YAPMIŞ OLDUĞU DUYURU ŞÖYLE:

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2015/2): Sonuçlarının Açıklanması; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 1 Aralık 2015 günü saat 16.00' dan dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ekte verilmiştir. Adaylara duyurulur.