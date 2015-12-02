KPSS 2. tercih sonuçları açıklandı!

KPSS 2015/2 tercih sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen ve ilk defa memur olarak atanacaklar için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Kamu kurumlarına yaklaşık olarak 2 bin 159 kişinin kadrolara atamasının yapıldığı 1 Aralık 2015 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen adayların, belirtilen tarihler arasında başvuruda bulundukları KPSS Sonuçlarını ve KPSS Sonuçları Öğrenme linkini haberimizden ve detaylı bilgileri ajanshaber.com’dan takip edebilirsiniz.
KPSS 2015/2 tercih sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen ve ilk defa memur olarak atanacaklar için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Kamu kurumlarına yaklaşık olarak 2 bin 159 kişinin kadrolara atamasının yapıldığı 1 Aralık 2015 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen adayların, belirtilen tarihler arasında başvuruda bulundukları KPSS Sonuçlarını ve KPSS Sonuçları Öğrenme linkini haberimizden ve detaylı bilgileri ajanshaber.com’dan takip edebilirsiniz.